 

В Великобритании стартовал эксперимент по искусственному заражению людей коронавирусом

07.03.2021, 19:46, Разное
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Министерство здравоохранения Великобритании информировало о старте в стране эксперимента по искусственному заражению людей коронавирусом нового типа. Сообщается, что данный опыт является первым в мире исследованием с использованием упомянутого вируса.
В субботу 7 марта представители государственной медицинской структуры начали эксперимент, названный Human-Challenge-Program. В ходе него молодые и здоровые добровольцы из Соединенного Королевства, входящие в так называемую группу низкого риска по инфицированию, будут подвергнуты лабораторному заражению SARS-CoV-2 в минимальной дозировке. Всего планируется привлечь к оригинальному исследованию около 90 человек. После изучения начальных характеристик исследователи планируют узнать подробности реагировании иммунной системы исследуемых на коронавирус, а также особенности последующего выброса ими частиц инфекции в окружающую среду.

Как рассказали в министерстве, в истории науки уже имелись прецеденты подобных практик по направленному воздействия патогена, например, при разработке вакцин против гриппа и малярии. Однако в старых исследованиях, в отличие от проводимого ныне, участникам эксперимента изначально вводились препараты с потенциальным активным веществом.

“Human-Challenge-Program улучшит и ускорит разработку вакцин и методов лечения против COVID-19. Первая группа добровольцев приступила к изучению характеристик вируса в Royal Free Hospital в Лондоне”, – рассказал представитель МОЗ Великобритании. К слову, медики заверили, что воздействие вируса на добровольцев будет производиться “в безопасной и контролируемой среде, за которой круглосуточно следят медицинский персонал и ученые”.

Источник: rossaprimavera.ru



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