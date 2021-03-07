“Всё намного проще”: Ученые выяснили подробности технологии приготовления клея неандертальцами

07.03.2021, 19:46, Разное

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Международный коллектив немецких и американских ученых провел исследование, в ходе которого смог восстановить подробности технологии, позволяющей неандертальцам изготавливать клей. По мнению авторов исследования, его результаты опровергают теорию части научного мира о больших интеллектуальных способностях упомянутых представителей древнейшего поколения людей.

Отправной точкой исследования стало убеждение представителей определенных научных кругом о том, что неандертальцы использовали для изготовления клея, получаемого из бересты, технологию прокаливания исходного материала без доступа воздуха. Для этого, в частности, необходимо было создание герметически закрывающейся печи, тигеля либо соответствующего аналога. Примечательно, что в более поздние исторические периоды люди использовали такую методику для перегонки древесины в деготь. В ходе реализации такого процесса древние мастера сооружали обложенные камнем и герметизированные ямы, специальные печи или использовали прокаленные керамические горшки. Соответственно, для вышеуказанных технологий было необходимо наличие довольно продвинутого интеллекта, которым, соответственно, некоторые исследователи по аналогии “наделяли” и представителей неандертальской эпохи. Однако специалисты из США и Германии в процессе практического научного эксперимента установили, что процесс приготовления клея из березовой коры может быть гораздо более простым и примитивным, чем приписываемый ранее неандертальцам способ.

В частности, по словам исследователей, для получения простого клея кору березы необходимо просто сжечь в непосредственной близости от некоей стенки, сооруженной из чего-то максимально ровного и негорючего, например, из речной гальки. По завершению горения материала на камнях оседает смолообразное липкое вещество – его то, как уверены ученые, неандертальцы и использовали для склеивания элементов своих бытовых предметов. В качестве доказательства своей гипотезы специалисты привели факт соответствия по химическому составу полученной смеси и найденных ранее при археологических раскопках материалов. К слову, как заверили эксперты, для образования достаточного количества такого первобытного клеящего вещества достаточно примерно трехчасового горения.

Примечательно, что для проверки прочностных свойств “неандертальского клея” исследователи применили роботизированный манипулятор. Агрегат более полутора сотен раз предпринимал попытки выдергивания вклеенного в трещину древесной ветки камня посредством воздействия на него с определенной заданной силой, однако успеха не добился. Тем не менее, авторы исследования, по их мнению, добились фактического исчезновения одного из аргументов, обосновывавших наличие у неандертальцев интеллекта, близкого по уровню к современному.

Источник: www.popmech.ru