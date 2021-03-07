Мнение: Хитрый план Бастрыкина?

07.03.2021, 19:38, Разное

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Бастрыкин, оказывается, провел коллегию СКР. Коллегия прошла скромно. Без президента, без премьера, без смежников из МВД, ФСБ, прокуратуры…

Многие участники коллегии приняли участие в этом мероприятии по видеосвязи.

В своем докладе Бастрыкин озвучил много цифр. Вот, к примеру. О проверках по «сообщениям о преступлениях, совершенных в ходе несанкционированных акций в январе-феврале 2021 года в Москве и других регионах России. Установлено, что преимущественно в них участвовали лица возрастной категории от 18 до 27 лет, по большей части не имеющие определенных занятий. Также имеются данные об участии в прошедших противоправных митингах 1422 несовершеннолетних».

1422 несовершеннолетних! Где СКР нашел столько несовершеннолетних? И эта цифра никак не бьется со счетчиками МВД, которые сообщали, что в акциях протеста принимали участие 100-200-500 человек в регионах и несколько тысяч человек в Москве. Если цифры МВД сопоставить с цифрой СКР в 1422 несовершеннолетних, может сложиться впечатление, что большинство участников акций протеста в январе-феврале – это дети. И выходит, что силовики гоняли по городам и весям России детей?

Насторожило предложение Бастрыкина, что «в такой ситуации целесообразно рассмотреть вопрос о разработке комплексного плана по подготовке новых образовательных программ, направленных на формирование таких знаний и навыков, которые могли бы защитить ребенка от воздействия манипуляторных техник. Председатель высказал позицию о необходимости организации как можно более плотной занятости подростков в возможных спортивных, интеллектуальных секциях, патриотических мероприятиях».

Теряюсь в догадках, о каких интеллектуальных секциях и патриотических мероприятиях говорил Бастрыкин? Это те, на которых будут осваивать миллиарды и миллиарды? А потом СКР возбудит коррупционные уголовные дела? В 2020 году, оказывается, «возбуждено более 18,5 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях, в суд направлено 8 639 дел о коррупции в отношении 9 571 лица». Хитро придумал Бастрыкин!

Фотографии отсюда

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