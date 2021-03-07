Звезда эфира – Личное мнение

07.03.2021, 19:36, Разное

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Когда я увидела интервью отсидевшего 17 лет за похищение и постоянные изнасилования двух девчонок Виктора Мохова, у меня полезли глаза на лоб.

Намного хуже мне стало, когда появились слухи, что Мохов, минуя определённое ему местожительство, якобы рванул в Москву — участвовать уже в телевизионном ток-шоу.



Фото: Соцсети

Ладно б, российские сериалы. Фиг с этим Домом 2. Плевать и на передачу о здоровье с Малышевой, и на сватовство с Гузеевой и Сябитовой.

Но — Мохов в эфире на ТВ?!

К счастью, телевизионные деятели испугались общественного резонанса и теперь открещиваются, что предлагали Мохову деньги за участие в своих программах.

Но как такое вообще было возможно в принципе? Ситуацию прокомментировал заслуженный работник телевидения Владимир Познер.

Вот его логика: пипл хавает? Значит, показывают Мохова! Это же вы, зрители, хотите его послушать и посмотреть на него!

«Мохов отсидел 17 лет в тюрьме. Теперь, будучи на свободе, он имеет такие же права, как и все остальные. Если его пригласили на телевизионное шоу, то он может идти».

Да ладно? Серьёзно? Он имеет такие же права?

Даже по закону, Мохов, отсидев срок, ещё имеет судимость. Он обязан пребывать по месту жительства, отмечаться в полиции, не имеет права посещать публичные мероприятия.

Впрочем, речь не о законе, а о совести. О морали общества и роли телевидения в её разложении. Вот, что Владимир Познер говорит об этом:

«Люди всегда интересуются тем, что происходит за замочной скважиной, разными скандальными вещами. Сколько таких программ на телевидении – «Пусть говорят» и другие. Ничего нового в этом нет. А почему с этим надо бороться? Очевидно, мы так устроены, что нас интересуют такие вещи».

Просто прекрасно. А ещё люди любят смотреть порно, а некоторым нравится даже сниматься в нём. Зачем с этим бороться? Давайте не просто не бороться, а возглавим всю низость!

Получается, если применять такую логику Познера, нужно удовлетворить все низменные желания аудитории? Получается, так.

В замочную скважину любят смотреть? Нате, дорогие господа, вам откровения преступника, который не успел ещё откинуться из тюрьмы, но уже стал звездой эфира!

Нормально, не?!

Впрочем, теперь мне всё окончательно стало понятно с телевидением. Я-то, дура, вполне допускала мысль, что всё это дерьмо, низость, творящаяся в эфирах, просто от непонимания. Непонимания того, насколько это всё мерзко.

Теперь же, мне стало очевидно, что всё они понимают предельно ясно. И вполне сознательно пичкают людей тем, что те, якобы, тайно желают или могут пожелать, предвосхищая своими эфирами спрос на грязь.

Иными словами, это — разложение общества. Что примечательно — на наши же деньги, ведь телевидение в России существует на донаты из наших налогов.

А уж если задаваться вопросом о том, для скольких Мохов может станет кумиром после эфира на ТВ, становится так вообще жутко.

Слов нет от такой «логики». А у вас?

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