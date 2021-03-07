 

Байден подписал указ по упрощению голосования с помощью почты

07.03.2021, 19:32, Новости дня
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подписал указ об облегчении доступа к голосованию в стране, сообщила пресс-служба Белого дома.

Федеральные ведомства, согласно указу, должны расширить доступ к регистрации избирателей и информации о выборах, им необходимо представить свои планы по этой тематике в течение 200 дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Белого дома.

В указе рекомендуется привести в соответствие к таким требованиям сайты и аккаунты в соцсетях, а также перевести на регулярную основу рассылки по почте бланков заявок о регистрации избирателей и бюллетеней для голосования по почте.

Кроме того, Байден поручил проанализировать существующий сайт vote.gov и представить рекомендации для повышения доступа к голосованию федеральным служащим и людям с ограниченными возможностями.

Бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что следователи обнаружили сотни тысяч фальшивых голосов на президентских выборах. Он также говорил о серьезном нарушении Конституции США во время выборов. Адвокат президента США Рудольф Джулиани выражал уверенность, что нарушения в ходе выборов являлись частью централизованного плана.



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