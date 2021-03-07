В мире: Пентагон стал символом колоссального воровства и обмана американцев

07.03.2021, 19:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Триллионы долларов, выделяемых американским бюджетом на военные нужды, либо потрачены на бесполезное оружие и оборудование, либо просто банально украдены. Таковы официальные выводы контрольных органов США. Как выглядят наиболее яркие примеры и эпизоды воровства, коррупции и неэффективного использования оборонного бюджета Америки?

В США разгорается скандал вокруг миллиардов долларов американских налогоплательщиков, в очередной раз впустую потраченных в Афганистане. На протяжении без малого полутора десятков лет различные правительственные агентства США построили в Афганистане неиспользуемые или не обслуживаемые должным образом инфраструктурные объекты на сумму в 2,4 млрд долларов. Как это часто бывает, самая заметная роль в нецелевом расходовании бюджетных средств принадлежит Пентагону, уже не раз оказывавшемуся в эпицентре антикоррупционных расследований.

В сентябре 2019 г. член Палаты представителей Стивен Линч попросил специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR) проверить объекты, финансируемые в этой стране США. Подготовленный инспектором Джоном Сопко отчет свидетельствует, что, начиная с 2008 г. американские оккупационные власти построили или закупили в Афганистане капитальные активы на сумму в 7,8 млрд долларов. Большая часть учтенных капитальных активов была профинансирована Министерством обороны (6,5 млрд долларов), за которым следовали USAID (1,1 млрд), Корпорация зарубежных частных инвестиций (84,8 млн) и Госдепартамент (79 млн).

Инспектор Сопко и его коллеги выяснили, что почти 30% активов на сумму в 2,4 млрд долларов не использовались или использовались не по назначению, были брошены или уничтожены. Инфраструктурные объекты, большая часть из которых пришлась на долю военных подрядчиков, варьируются от больниц до командных пунктов. Например, больница Саланг на 20 коек в провинции Парван (598 тыс. долларов) используется не по назначению, поскольку в ней не хватает персонала, отсутствует необходимая мебель и оборудование для полноценной работы. По состоянию на апрель 2020 г. здание находилось в плохом состоянии, с отсутствующими дверями, протекающими трубами и потрескавшимися стенами.

Учебный центр национальной полиции в провинции Вардак стоил более 98 млн. долларов. По оценке SIGAR, он использовался по назначению, но его состояние значительно ухудшилось. База морской пехоты Кэмп-Лэзернек на западе провинции Гильменд обзавелась за эти годы дополнительным секретным объектом командования и управления ценой в 36 млн долларов, но, по свидетельству инспекторов, эти «деньги были потрачены впустую», так как Минобороны США не имело в нем оперативной необходимости и никогда его не использовало.

Сюда же можно отнести построенную академию для женщин-полицейских (6,7 млн долларов), которая никогда не функционировала из-за моратория афганского правительства на обучение женщин; 16 транспортных самолетов для афганских военных на сумму в 486 млн долларов были по разным причинам уничтожены и сданы на металлолом; школа, в которой в силу конструктивных недоработок и отвратительного качества электрооборудования никогда не проводились занятия; центр «передового опыта для мальчиков» в провинции Лагман, в конечном итоге ставший гостевым домом для правительственных чиновников; установка для сжигания мусора на одной из военных баз, которая бездействовала, потому что ямы для сжигания под открытым небом обходятся дешевле, и т.п. факты неправильного использования средств американского бюджета.

Из 2,4 млрд долларов активов, которые были потрачены впустую, 617,3 млн долларов пришлись на долю заброшенных или неиспользуемых объектов, 580,7 млн были потрачены не по назначению, а активы на сумму 1,78 млрд пришли в упадок или были уничтожены. SIGAR обнаружила, что зачастую активы разваливались или бросались, потому что бенефициары в лице афганского правительства не могли позволить себе их использовать или содержать. На 16 марта в Конгрессе запланированы слушания по этому резонансному делу.

У американских налогоплательщиков есть обоснованные сомнения в способности Пентагона правильно распоряжаться теми огромными суммами, которые он получает каждый год. Военное ведомство США уже давно стало синонимом огромных бюрократических издержек, странных многомиллиардных закупок, откровенного кумовства и коррупции. Как известно, Пентагон получает 54 цента из каждого доллара федеральных ассигнований, и способы, которыми американские военные привыкли сжигать бюджетные деньги, можно разделить на несколько категорий.

Во-первых, это дорогостоящие военные игрушки, чьи достоинства остаются сомнительными, а соотношение цены и качества заставляет седеть чиновников Министерства финансов. Складывается впечатление, что с каждым десятилетием наглость и аппетиты военных подрядчиков, высокопоставленных чинов армии, флота и авиации, а также представителей лоббистских структур только растут.

Вспоминается резонансный скандал в конце 1960 гг. вокруг завышенной в два раза стоимости транспортного самолета С-5А, который чуть не стоит Lockheed Martin федеральной помощи в последующее десятилетие (не хватило одного голоса в Сенате). Однако в сегодняшних реалиях такие истории представляются практически невинными забавами.

Самый популярный пример – истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 все той же Lockheed Martin, стоимость разработки и внедрения которого в районе 2 трлн. долларов выглядит перебором даже по меркам самого Пентагона.

Создание «летающего швейцарского армейского ножа» сразу для трех ведомств – ВВС, ВМС и морской пехоты – превратилось, по выражению журнала Salon, в «катастрофическую сагу». Истребитель стоимостью 100 млн. за единицу, для которого сверхзвуковой полет обозначен как опция «только для экстренного использования», чьи компоненты невидимой для радаров обшивки начинают отслаиваться на высокой скорости, покрытие лопастей ротора двигателя разрушается с такой быстротой, что от 5 до 6% парка F-35 в любой момент времени остаются на земле, ожидая не только ремонта двигателя, но и его полной замены? Начальник штаба ВВС генерал Чарльз Браун-младший заявил, что впредь Пентагон будет рассматривать F-35 как «Феррари» боевого воздушного флота США, который не стоит использовать повседневно.

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor, обходящийся американскому бюджету в баснословные 145-155 млн. долларов за каждый самолет, также оказался невероятно сложным в обслуживании (банально не хватает специалистов с нужными навыками) и не способным обходиться без ангаров с климат-контролем, иначе страдает его стелс-покрытие.

Новый тип эсминцев с ракетным вооружением Zumwalt, прозванный «золотым утюгом» американского флота, стоит 4,2 млрд за штуку. При этом новейший боевой корабль уже потерял часть своего перспективного вооружения из-за его бешенной дороговизны и в целом не отличается надежной работой бортовых систем и двигателей, в результате чего успел стать участником нескольких громких ЧП.

К этому списку можно добавить проект неработающего военного аэростата за 2,7 млрд долларов, перспективный боевой вертолет Sikorsky RAH-66 Comanche, разработка которого была свернута через несколько лет и 8 млрд долларов, отброшенную в виду бесперспективности идею кассетных боеприпасов Brilliant Anti-Tank (2,2 млрд), провальное суперсовременное шасси для танка в рамках проекта Future Combat Systems (18,1 млрд), неудачный прототип нового танка, создаваемого по программе боевого транспорта Ground Combat Vehicles (1 млрд). На этом фоне кофеварка для ВВС за 7,6 тыс. долларов, закупка снаряжения для вертолетчиков за 8000 долларов при рыночной цене в 16 раз меньше или исследование способности африканских слонов обнаруживать мины (неудачное, ни один слон не пострадал) за 50 тыс. долларов выглядят не такими уж затратными статьями. Неправительственный Центр международной политики (Вашингтон) несколько лет назад выявил 27 бесполезных трат военного ведомства США на общую сумму в 33 млрд долларов – небольшая часть повседневной жизни Пентагона в XXI в.

Во-вторых, коррупция, зачастую прикрытая под ту или иную форму лоббирования. Только последние пятнадцать лет принесли немало свидетельств финансовой нечистоплотности высшего командного состава вооруженных сил США. В 2005 г. разразился т.н. скандал Каннингема (по имени конгрессмена Дюка Каннингема), в центре которого оказались оборонные подрядчики, дававшие взятки законодателям и чиновникам Министерства обороны в обмен на политические услуги и федеральные контракты. В 2017 г. стало известно о самом громком коррупционном скандале в истории ВМС США, фигурантами которого стали несколько десятков действующих и бывших американских адмиралов. Всего под следствием по подозрению в получении взяток, раскрытие секретной информации и махинациях с подрядами оказалось 440 человек, которые в период 2006-2013 гг. сотрудничали с известным сингапурским бизнесменом Леонардом Фрэнсисом или «Жирным Леонардом».

По данным издания Government Executive, с 2013 по 2017 гг. американская Фемида рассмотрела 1059 дел, связанных с фактами мошенничества и коррупции в деятельности Министерства обороны США, по которым уголовному преследованию подверглись 1087 человек, взыскано 368,7 млн долларов штрафов и пенни, 370 млн возмещены путем реституции и 53 млн возвращены в бюджет посредством конфискации имущества.

Согласно отчетам правоохранителей, «мошенничество в сфере закупок включает, помимо прочего, неправильную оплату затрат и рабочей силы, неправильное ценообразование, сговор на торгах, поставки бракованных и контрафактных деталей. Потенциальный ущерб от мошенничества с закупками выходит далеко за рамки финансовых потерь. Это преступление представляет серьезную угрозу способности Министерства обороны достигать своих целей и может подорвать безопасность и боеготовность солдат».

В августе 2019 г. была заморожена разработка военного облачного сервиса Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI), предназначенного для поддержания единой системы управления и создания репозитория для хранения огромного количества данных стоимостью 10 млрд долларов. Причина – коррупция внутри Пентагона при заключении контракта на создание JEDI, за который боролись Amazon Web Services Inc. и Microsoft Corp.

В-третьих, Пентагон регулярно демонстрирует неспособность правильно посчитать и проконтролировать активы, а также пройти полноценный аудит своей финансовой деятельности, банально пряча улики о своих многомиллиардных издержках. На фоне последнего обстоятельства отсутствие сложившейся системы инвентарных номеров в ВВС США или признание чиновников военного ведомства США о том, что с его балансов несколько лет назад пропали 478 зданий и 39 вертолетов Black Hawk стоимостью 21 млн долларов каждый, воспринимаются почти привычными недоразумениями. 10 сентября 2001 г. министр обороны США Дональд Рамсфелд заявил, что Пентагон не способен отслеживать транзакции внутри своего бюджета на огромные суммы, что «может быть вопросом жизни и смерти», а чуть ранее он отметил, что противники Америки – это не РФ или Китай, но «бюрократия Пентагона». Однако ошеломленные журналисты не успели оценить эту новость, как грянуло 11 сентября.

По информации Washington Post, в 2016 г. Пентагон скрыл данные внутреннего расследования, указывающего на управленческие растраты в размере 125 млрд долларов в процессе административно-хозяйственной деятельности. Этой суммы хватило бы для поддержания боеготовности 50 бригад сухопутных войск.

15 ноября 2018 года Ernst & Young и другие частные фирмы, нанятые для аудита Пентагона, объявили, что не могут завершить свою работу, так как на протяжении десятилетий руководители и бухгалтеры Министерства обороны совершали серьезное мошенничество в области бухгалтерского учета, намеренно подделывая данные с целью ввести в заблуждение Конгресс и еще больше увеличить оборонный бюджет, независимо от военной необходимости. Помимо изощренных способов сокрытия растраты денег Пентагон прибегает и к тактике корректировок своих бухгалтерских книг. По данным Bloomberg, в 2019 финансовом году Министерство обороны США скорректировало свои отчеты на сумму в 35 трлн. долларов, что превышает объем американской экономики в целом.

В 1953 г. президент Дуайт Эйзенхауэр, ушедший в отставку в качестве пятизвездочного генерала, заметил, что «каждое изготовленное орудие, каждый спущенный на воду военный корабль, каждая выпущенная ракета означает, в конечном счете, кражу у тех, кто голоден и не накормлен, у тех, кто замерз и не одет». Что сегодня сказал бы Эйзенхауэр о Пентагоне, который намеренно вводит в заблуждение рядовых американцев и Конгресс, только чтобы получить больше денег для себя, в то время как голод, нужды, климатические проблемы и болезни все больше угрожают собственной нации?

Теги:

США

,

коррупция

,

Пентагон