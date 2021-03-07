 

Названы ТОП-5 самых бесполезных подарков на 8 марта

07.03.2021, 19:31, Разное
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Пятёрку победителей антирейтинга открывает русско-казахский разговорник. 11% опрошенных представительниц слабого пола не хотели бы получить данный подарок на международный женский день.

На четвёртом месте твёрдо расположился набор шестигранных ключей из нержавеющей стали. За него проголосовали 13% опрошенных.

“Что это? Зачем это нужно?” — удивилась одна из участниц соцопроса.

А бронзовым призёром стал аудио-диск полного собрания сочинений В.И.Ленина. 15% женщин назвали данный подарок бесполезным.

На втором месте, чуть-чуть уступив лидеру, оказался букет венерических заболеваний.

“Букет, это, конечно, красиво, но не такой”, — рассказала одна из девушек

Ну а на первом месте, став безусловным лидером бесполезных подарков, заслуженно держит золото сертификат на пожертвования в Островский храм им. святого Петра.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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