Мнение: Захоронение ветряных отходов, отказ Сингапура от бензина и проигрыш Теслы в Китае

07.03.2021, 19:26, Разное

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1. Преимуществом зелёной энергетики считается её чистота и отсутствие вреда экологии. Однако, увы, в действительности никакой чистой энергетики в принципе не существует. Ветряки, например, после вывода из эксплуатации превращаются в непригодные для переработки отходы:

https://zen.yandex.ru/media/scikit/alternativnaia-energetika-vriad-li-spaset-ekologiiu-i-vot-pochemu-6028ad690454f6146a86c7e8

Недалеко от одного из американских городов, примерно год назад, был обнаружен полигон для захоронения лопастей турбин ветрогенераторов.

Когда журналисты провели расследование, они выяснили, что на сегодняшний день не существует способов переработки этих лопастей, так как сделаны они из углеволокна.

Вот тут мне и интересно ваше мнение, в чём конкретно проблема. Если я правильно понимаю, то нет способа отделения волокна композитной арматуры от полимерного наполнителя, ведь само волокно-то ничто не мешает использовать повторно.

Администрация города, к слову, согласно расследованию Bloomberg, получает от правительства более $675 тысяч в год за хранение этих лопастей.

Получается, что и производство этих лопастей вредит экологии, и после выработки ресурса их ещё и переработать нельзя. Главное Грете Тунберг это не показывать.

Теоретически, конечно, можно делать из этих лопастей, например, ангары. Но, подозреваю, это будет недёшево, а ветряная энергия и так запредельно дорога.

2. Уже через четыре года в Сингапуре забанят продажу машин с бензиновыми и дизельными двигателями. На календаре 2026 год, а тебе нужна новая машина? Покупай электромобиль:

https://www.autonews.ru/news/6040c20d9a7947233be00932

Сомневаюсь, впрочем, что нововведение сильно ударит по кошелькам сингапурцев. У них и так там драконовские правила по автотранспорту. Количество машин на город ограничено, так что за лицензии идёт настоящая драка. Какой-нибудь скромный BMW 328, который в России можно купить за 3 млн рублей, в Сингапуре стоит уже 18 млн. В этих конских накрутках разница в стоимости между бензиновым и электрическим автомобилем просто утонет, станет незаметной.

3. Как и ожидалось, китайские электромобили обогнали Теслу на рынке Китая:

https://lenta.ru/news/2021/02/26/tes/

Китайский бюджетный электромобиль Hong Guang Mini EV стал самым продаваемым в стране, обогнав Tesla Model 3. Об этом пишет «Би-би-си».

Китайцы решили отказаться от покупки Tesla в пользу отечественного электромобиля из-за его низкой цены. Hong Guang Mini EV стоит 4,5 тысячи долларов (Tesla — 39 тысяч долларов). Его продажи оказались в два раза выше, чем у американского конкурента. Однако эксперты отмечают, что китайский электромобиль отстает от Tesla по некоторым параметрам (запас хода, аккумулятор, производительность).

Для стимулирования спроса на электромобили, китайское правительство предлагает бесплатное и гарантированное получение номеров. Из-за популярности в Китае Hong Guang Mini EV стал вторым самым продаваемым электромобилем в мире, уступив только Tesla Model 3.

Без прочных позиций на китайском рынке дальнейшая судьба у самой раздутой в мире компании под большим вопросом. Впрочем, Илону Маску ещё очень повезёт, если его хотя бы не выкинут из Поднебесной в отместку за усиление давления США на китайские технологические корпорации (Хуавэй, Сяоми и другие).