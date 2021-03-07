«Бунт устроим»

07.03.2021, 19:08, Разное

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Около 600 многодетных семей в Самарской области готовы отстаивать свое право на обещанные земельные участки.

С 2019 года администрация Красноярского района Самарской области раздавала многодетным семьям землю в поселке Кириллинский. Спустя два года семьи выяснили, что не могут пользоваться участками, так как они попали в седьмую приаэродромную зону аэропорта Курумоч. Несмотря на запреты, многодетные семьи землю отдавать не собираются.

Обход выданного участка с разметкой (деревянный столбик). Фото: Сообщество «Кириллинский для многодетных Самарская область» / Вконтакте

27 февраля в поселке прошло собрание инициативной группы, на котором присутствовали местные СМИ и помощники депутатов Самарской Губернской думы от КПРФ Азат Туймасов и Александр Сорокин. После встречи чиновники направили обращение к губернатору Самарской области и депутату Госдумы Леониду Калашникову.

2 марта Следственный комитет Самарской области занялся доследственной проверкой по факту нарушения администрацией Красноярского района прав многодетных семей.

Корреспондент «Новой газеты» побывал на собрании инициативной группы в Самаре.

«Свою землю не отдадим»

Вчера утром в самарском отделении КПРФ прошло собрание инициативной группы с депутатом Самарской Губернской думы Алексеем Лескиным и его помощником Азатом Туймасовым.

— Два года назад администрация Красноярского района начала раздавать нам земли в поселке Кириллинский, — рассказала Марина Бочкарева, представитель инициативной группы. — Мы спокойно оформили все необходимые бумаги, начали строиться. Деньги вкладывали в свои участки немалые. В документах было прописано, что никаких обременений из-за приаэродомной зоны нет. Лишь в феврале этого года мы выяснили, что наши участки попали в эту зону. Об этом мы узнали случайно — от соседей, которым отказали в регистрации участка.

По словам собравшихся, работала специальная комиссия, посредством которой люди сами выбирали участки. С 2019 по 2020 год все проходило без проблем, за месяц в МФЦ выдавали выписку о собственности.

— В феврале 2021 года без предупреждения сделали нас заложниками ситуации, — с грустью говорит Татьяна Юлдашева, член инициативной группы. — Пострадали не только многодетные семьи, но и те, кто покупал участки.

— Нашу соседку пригласили тогда и в архитектурный отдел Красноярского района. На встрече прозвучала фраза:

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«Вы стройтесь, а дальше посмотрим». И это говорит официальное лицо! — возмущается Бочкарева.

Улицы частично застроены, власти подвели электричество и газ

Собравшиеся уверены: районная администрация не стремится решить проблему или предложить альтернативу, на контакт с семьями не идет. На вопрос о действиях властей люди реагируют эмоционально.

— Сначала чиновники говорили, что вопрос решается, — объясняет Марина Бочкарева. — Но ни о каких сроках, ответственных лицах и решениях нам не сообщали. Наступил март, официального ответа до сих пор нет.

— Сначала выдают землю, а потом говорят сидеть тихо и не раздувать скандал, — добавляет Румия Пережигина, многодетная мама.

Бочкарева напоминает, что есть федеральный закон от июля 2017 года (135-ФЗ), связанный с приаэродромными зонами. Администрация должна была его учитывать. Получается, спустя три года после принятия закона и установления зон многодетным самарским семьям все равно выдали участки. Закон проспали?

Представители многодетных семей опасаются штрафов и сноса построенных домов из-за халатности районной администрации. Задают один и тот же вопрос: что делать? Где обещанная государством поддержка многодетных семей?

— А если мы начали строиться? Нам за три года надо зарегистрировать участки, получить разрешение на строительство, иначе будут штрафы? — вопрошает Марина Бочкарева.

— Не только штрафы, администрация без труда снесет все постройки. Отметят как самострой, и все на этом, — отвечает депутат Лескин.

— У нас, например, баня построена, — нервно говорит гражданка в серой куртке. — До 2020 года получили бумаги на нее.

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Но что с домом делать? Вложили миллионы рублей. Нас 600 многодетных семей. Где поддержка? Для чего тогда в поселок частично провели газ и электричество?

Собравшиеся эмоционально поддерживают ее, это головная боль каждого из них.

Декабрьская разметка занятых и свободных участков. Фото: Сообщество «Кириллинский для многодетных Самарская область» / Вконтакте

Многодетные семьи решили обратиться в прокуратуру, одновременно ждут результатов проверки следственного комитета. Ясно, что просто так они не отступят — слишком много вложили в мечту о доме для большой семьи.

— Может, свяжемся с Росавиацией? — с надеждой предлагает Татьяна Юлдашева. — Кто-нибудь должен нам ответить! Мы ведь строим и для детей. Вкладываем большие деньги в землю, потому что есть ответственность и понимание того, что мы в первую очередь родители.

— Если бы мы не хотели жить в Кириллинском, то без проблем съехали бы, — дополняет ее гражданка в серой куртке. — Но раз выбрали это место, то пусть в администрации поймут, что нам эта земля нужна. Мы им бунт устроим, но свое право защитим.

Азат Туймасов оценивает перспективы запросов не столь оптимистично: он уверен, что с Росавиацией договориться не получится, а шансов получить разрешение на строительство нет. Изменить эту ситуацию можно только на законодательном уровне.

Собрание закончено. Участниц из инициативной группы поздравляют с предстоящим Международным женским днем. Но будет ли 8 Марта для них праздником, если их семьям грозят штрафы, а домам — снос? В этом году они ждут подарков посерьезнее традиционного обращения от губернатора.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба губернатора Самарской области:

«Многодетные семьи Красноглинского и Красноярского районов Самарской области столкнулись с острой проблемой, как и жители большинства регионов России. Речь идет об установления границ приаэродромной территории аэропортов, в частности, в Самарской области Международного аэропорта Курумоч.

Земельные участки, сформированные и предоставленные в рамках Государственной программы Самарской области «Формирование земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в Самарской области на 2015–2021 годы», попали под ограничения приаэродромных зон, в границах которых запрещено или ограничено строительство в зависимости от его назначения и технических параметров.

В некоторых регионах под ограничения седьмой зоны попали целые города и поселения, сделав невозможным строительство жилья не только на окраинах, но и в центре городов. Стоит отметить, что на уровне федерального кабмина осознают остроту проблемы.

В Самарской области региональным минтрансом по вопросу приаэродромной территории проведены совместные совещания с Приволжским МТУ Росавиации, Министерством строительства Самарской области, администрациями Красноярского и Красноглинского районов. По результатам совещаний направлено обращение в Международный аэропорт Курумоч о внесении изменений в проект приаэродромной территории аэродрома Самара (Курумоч) в части уменьшения площади приаэродромной территории.

На сегодняшний день Международный аэропорт Курумоч заключил договор на корректировку проекта приаэродромной территории. Готовится пакет документов на внесение изменений в техническое задание».

Артем Элекин,

специально для «Новой газеты»

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