Мнение: О борьбе с империалистическими нарративами

07.03.2021, 19:02, Разное

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О борьбе с империалистическими нарративами

Новый опрос "Гэллап" показывает, что мнение американцев о России и Китае упало до исторического минимума в этом году – 79% опрошенных негативно относится к Китаю и 77% опрошенных негативно относятся к России.

Ненависть, как и следовало ожидать, возрастает по партийным линиям: республиканцы проявляют больше неприязни к Китаю, а демократы резервируют больше своей ненависти для России, но есть много общего. Китай положительно воспринимают только 10 процентов республиканцев по сравнению с 27 процентами демократов, в то время как только шестнадцать процентов избирателей-демократов рассматривают Россию в положительном свете по сравнению с 25 процентами республиканцев. Неблагоприятные мнения относительно обеих наций преобладают по всем направлениям, независимо от того, как вы это делаете.

В недавней статье Mintpress News под названием « После многих лет пропаганды американские взгляды на Россию и Китай достигли исторических минимумов» Алан МакЛауд указывает пальцем на очевидного виновника этого сдвига в общественном мнении:

"В прошлом году американские военные планировщики посоветовали США активизировать свою кампанию психологической войны против Пекина, включая спонсирование авторов и художников для создания антикитайской пропаганды. Бюджетный запрос Пентагона на 2021 год ясно показывает, что Соединенные Штаты переоснащают свои вооруженные силы для возможной межконтинентальной войны с Китаем или Россией. Он просит 705 миллиардов долларов, чтобы «сместить акцент с войн в Ираке и Афганистане и сделать больший упор на типы оружия, которое может быть использовано для противостояния ядерным гигантам, таким как Россия и Китай», отмечая, что для этого требуется «более совершенное высокотехнологичное оружие. системы, которые обеспечивают повышенную готовность к противостоянию, повышенную летальность и автономное нацеливание на цели против почти равных угроз в более оспариваемой среде"

Между тем Россия была в центре гнева Демократической партии после их поражения на выборах 2016 года. Выдающиеся демократы обвинили Владимира Путина в том, что он стоял за восстанием Берни Сандерса , платил афганцам за убийство американских солдат и помог разжечь восстание 6 января у Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия, RussiaGate – вера в то, что Москве удалось сорвать выборы 2016 года., что изменило результат для Трампа – ужесточило либеральное отношение к стране и резко усилило подозрительность и страх перед россиянами. Это было подтверждено комментариями бывшего директора национальной разведки Джеймса Клэппера на канале NBC Meet The Press , где он утверждал, что русские «типично, почти генетически склонны кооптировать, проникать, завоевывать расположение». Как и в случае с Китаем, правительство США пыталось набрать дипломатические очки, взяв на себя дело заключенного в тюрьму политика Алексея Навального.

Нет никаких рациональных причин для того, чтобы кто-либо придерживался особенно негативных взглядов на какую-либо из этих стран на основе реальных фактов, и, конечно же, нет никакой рациональной причины воспринимать их как угрозу. Идея о том, что Китай или Россия представляют для вас угрозу, настолько очевидно абсурдна, что единственный способ заставить вас поверить в это – это пропагандировать вас. И если вы верите в это, это именно то, что произошло.

Вы можете расширить этот принцип, включив в него всю внешнюю политику США на мировой арене сегодня. Никакие обычные американцы не выигрывают от того, что США размещают войска в Сирии, вводят санкции в отношении венесуэльцев, поддерживают Саудовскую Аравию в то время, когда она насилует Йемен, кружат вокруг планеты с военными базами и работают над уничтожением любой страны, которая отказывается подчиняться их диктату. Единственный способ заставить американцев согласиться с любой из этих программ – это их пропагандировать.

В самом деле, вы также можете расширить этот принцип, чтобы включить всю нашу финансовую / экономическую / политическую систему в целом. Обычные люди не примут за норму систему, в которой им приходится работать долгие часы, чтобы прокормить себя, в то время как паразитические посредники копят всю прибыль и используют свое огромное богатство для формирования политической парадигмы. Единственный способ заставить их принять эту эксплуататорскую, деспотическую и по своей сути несправедливую систему как нормальную – это их пропаганда.

Именно это и происходит. Это единственная причина, по которой наш мир устроен таким, каков он есть.

Пропаганда – единственный, без исключения, наиболее упускаемый из виду и недооцененный аспект нашего общества. Это настолько распространено, что большинство из нас даже не замечает этого, как в той старой шутке о двух рыбах, которых спрашивают: «Как там вода?» а затем повернуться друг к другу и спросить: «Что за вода?»

Огромные состояния вкладываются в скупку СМИ, дачу взяток в форме рекламы, финансирование аналитических центров, манипулирование онлайн-алгоритмами, покупку лояльности влиятельных политиков и другие формы повествовательного контроля. Из года в год тратятся огромные ресурсы на манипулирование тем, как большинство людей думают, действуют и голосуют, и все же почти никто не говорит об этом чрезвычайно важном факте.

Серьезно, подумайте об этом на секунду. Как часто вы слышите, как среднестатистические граждане обсуждают тот факт, что миллиардеры владеют средствами массовой информации, которые постоянно используются для выработки согласия для программ плутократического класса, по сравнению с тем, как часто вы слышите, как они говорят, скажем, о следующих президентских выборах ? Даже среди хорошо начитанных и относительно осведомленных людей, которых вы знаете, как часто вы слышите, как они обсуждают тот факт, что общественное восприятие постоянно манипулируется вопреки интересам общества? Наверное, не так часто по сравнению с другими проблемами.

Даже среди левых (я имею в виду антиимпериалистических социалистов) этот вопрос серьезно недооценивается, хотя его следует обсуждать чаще всего , потому что левые программы неизбежно будут неспособны продвигаться до тех пор, пока большинство рабочего класса будет манипулировона в массовом масштабе, чтобы они согласились с планами плутократов и поджигателей войны. Все достойные внимания социалисты и антиимпериалисты хотя бы отчасти осознают тот факт, что средства массовой информации являются пропагандистскими операциями, но прямое обсуждение этой абсолютно фундаментальной проблемы занимает лишь очень небольшую часть общего левого дискурса. Это обязательно нужно будет изменить, если в нашем обществе будет какое-либо значимое движение влево.

Пока борьба с пропагандистским двигателем империи не станет повесткой дня, на которой левые сосредоточат большую часть своей энергии, никакие другие ее планы никогда не будут реализованы. Люди никогда не восстанут, пока их успешно пропагандируют не делать этого. Они даже не будут голосовать за кого-нибудь с достаточным количеством людей, если их слова слишком резко расходятся с общепринятым мировоззрением, которое были им навязано пропагандой, считая его истинным. Кажется, не имеет значения, насколько сильно ухудшаются материальные условия людей, потому что ими всегда можно манипулировать, чтобы обвинить кого-то еще и в любом случае согласиться с существующим положением вещей.

Как нам это сделать? Мы просто делаем это. Мы впервые начинаем концентрировать свои усилия на привлечении внимания общественности к тому факту, что средства массовой информации их обманывают. Впервые в истории мы начинаем в достаточном количестве, чтобы уделять первоочередное внимание подрыву общественного доверия к плутократическим средствам массовой информации и мошенничеству с имперским нарративным управлением, которое мешает каждому ясно увидеть, что не так с миром. Мы получаем контроль над повествованием.

Это никогда не пробовали раньше. Всякий раз, когда я поднимаю вопрос о приоритетах массового восстания СМИ, я получаю от нескольких левых, говорящих мне: «Мы уже делаем это!» Нет, это не так. Вы никогда и близко не подходили. Никогда в век информации убийство доверия к имперской пропаганде никогда не было главным приоритетом западных левых. Нашим коллективным приоритетом никогда не было использование нашей вновь обретенной способности создавать сети и обмениваться информацией, чтобы ослабить доверие общества к средствам массовой информации и рассказать общественности правду об экономической несправедливости и клептократической развращенности, которой является западный империализм. Наша энергия была распределена по множеству вопросов, которые не имеют ничего общего с этой гораздо более важной проблемой.

Информация никогда не была более демократичной, а доверие к средствам массовой информации как никогда ниже. Возможность расширить понимание того, что на самом деле происходит в нашем мире, никогда не была такой благоприятной; все, что нам нужно сделать, это воспользоваться этой возможностью и разбудить рабочий класс из вызванной пропагандой комы до того, как окно, открывающее эту возможность, закроется для нас навсегда.

Кейтлин Джонстон

https://consortiumnews.com/2021/03/05/countering-the-establishments-message/ – цинк

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