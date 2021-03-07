“Нефтегаздобыча” до 2013 года была убыточной и снижала добычу – СМИ

07.03.2021, 19:00, Новости дня

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Компания “Нефтегаздобыча” до покупки ее акций энергохолдингом ДТЭК в 2013 году была убыточной, накапливала долги перед бюджетом и снижала добычу. Об этом говорится в статье агентства “РБК-Украина”.

“В течение нескольких лет подряд, вплоть до 2013 года объем добычи сокращался на 15-20% ежегодно, капитальные инвестиции – на 20–50%. Убыток за 2012 год составил 381 млн грн. Возникли долги и перед госбюджетом”, – сказано в материале.

По состоянию на конец 2012 года этот долг составлял 64 млн грн ($6 млн). В статье отмечается, что уже в первый год после прихода профессионального инвестора в 2013 году убыток сменился чистой прибылью 797 млн грн, а налоговые отчисления выросли в три раза.

“Уже через несколько лет после продажи “Нефтегаздобычи” профессиональному инвестору добычу удалось увеличить более, чем в три раза. 2013 год компания закончила уже не с убытком, а с прибылью в 797 млн грн. В три раза возросли и налоговые отчисления, превысив 1 млрд грн в 2014 году”, – говорится в статье.

ДТЭК приобрел акции “Нефтегаздобычи” в 2013 году, после чего благодаря 10 млрд грн инвестиций стала крупнейшей в стране газодобывающей компанией.

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