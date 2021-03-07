Facebook заблокировал статью “РБК” о задержанных в РФ “украинских радикалах”

07.03.2021, 19:00, Новости дня

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Facebook заблокировал основанную на релизе Федеральной службы безопасности РФ статью “РБК”, в которой речь шла о задержании в Воронеже якобы сторонников украинской молодежной радикальной группы “МКУ” (Маньяки. Культ убийц). Об этом журналисты “РБК” сообщили 7 марта.

Социальная сеть заблокировала статью, расценив ее как ложную.

В “РБК” заявили, что использовали официальную информацию ФСБ. Редакция направила запрос в администрацию социальной сети с требованием провести проверку и объяснить решение о блокировке.

“Заблокированная статья “РБК” была написана на основе релиза ФСБ от 18 февраля. В нем говорилось, что служба совместно с МВД и СК пресекла в Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ, причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов и совершению насильственных преступлений. На сайте СК говорилось, что воронежская группировка состояла из трех человек, в возрасте 18, 19 и 33 лет, и иных неустановленных лиц”, – отметили на сайте телеканала.

Проект StopFake выяснил, что в Воронеже по обвинению в экстремизме задержали троих местных жителей, которые ранее были членами организации “Русский корпус”. Все они – граждане РФ и никакого отношения к Украине не имеют.

Один из задержанных, Роман Гребенщиков в интервью StopFake отверг “причастность к украинским праворадикальным группировкам”.

“Мы никакого отношения к Украине не имеем. Я даже не знал, что такое МКУ (Маньяки. Культ убийц). Это журналисты придумали. В тех материалах следствия, которые я видел, тоже ничего абсолютно об Украине не было. Все (задержанные) ребята из Воронежа, все русские я их всех знаю и даже не понимаю, как нас к Украине приплели”, – сказал он.

Отец другого фигуранта дела, 33-летнего Александра Симонова, который находится в СИЗО, сообщил StopFake, что его сына задержали за призыв против мигрантов.

“Они на заборе написали “Чурки пошли вон!”. И теперь им шьют экстремизм”, – сказал Михаил Симонов.

Ведущий дело “украинских радикалов” следователь Илья Бичев сказал, что не давал прессе информацию о причастности троих задержанных в Ворожене к украинской нацистской группировке. Он отказался подтвердитьили опровергнуть StopFake , есть ли это в материалах дела.

По информации StopFake, сообщение об “украинских радикалах” распространили многие СМИ в России.

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