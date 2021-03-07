Санкции против Медведчука Украина могла ввести ради жесткой реакции со стороны Москвы – Белковский

07.03.2021, 19:00, Новости дня

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Санкции, введенные украинскими властями против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, могли быть частью провокации. Такое мнение российский политолог Станислав Белковский выразил 6 марта в эфире радиостанции “Эхо Москвы”.

“Карабахский сценарий очень будоражит воображение ряда украинских политиков. Мы знаем, что в Донецке так или иначе идет обострение, причем с обеих сторон. И возможно, что санкции против Виктора Медведчука, близкого друга [президента РФ] Владимира Путина (а известно, как Владимир Путин относится к интересам своих друзей), вводились еще и чтобы спровоцировать жесткую реакцию, пусть и неформальную, со стороны Москвы и ее прокси-частей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”, – сказал политолог.

Он связал происходящее с ситуацией на Кавказе, когда “Азербайджан выиграл войну в Карабахе минувшей осенью, и никто не мог формально встать на защиту Армении, поскольку никто не признавал независимость Карабаха”.

“Так и здесь, поскольку ОРДЛО – формально территория Украины, никто, в частности Россия, не сможет вводить войска для защиты фактической независимости этих ОРДЛО. Но и в то, что Путин так просто сдаст ситуацию, тоже не очень верится. Верится только в одно: что наступают какие-то интересные времена, которые могут обернуться серьезной дестабилизацией. В общем, это не очень весело”, – объяснил Белковский.

Он отметил, что будет “молиться за то, чтобы горячей масштабной войны в ближайшее время все же не случилось и урегулирование ситуации в ОРДЛО происходило в рамках или минских соглашений, которые, правда, заведомо невыполнимы, или в рамках каких-то новых соглашений, которые могут быть подписаны в Вене при посредничестве лояльного Кремлю канцлера Австрии Себастьяна Курца”.

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение ввести персональные санкции против Виктора Медведчука и его супруги, телеведущей Оксаны Марченко, а также связанных с ним телеканалов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях. В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

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