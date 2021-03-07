“Было очень интересно”: Российские учителя протестировали возможности нейроинтерфеса при проверке знаний школьников

07.03.2021, 18:56, Разное

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Недавно в школьных учебных заведениях Москвы и Казани был реализован пилотный проект-стартап, в ходе которого было протестировано новое оригинальное оборудование для обучения. Целью экспериментальной работы стало изучение возможностей нейроинтерфейса при его использовании в проверке знаний учащихся.

Отмечается, что эксперимент был проведен с получением полного согласия учителей, школьников, а также их родителей. Участие в нем приняли учащиеся третьего класса, причем школьники из классов “А” и “Б” были “зачислены” в экспериментальную группу, а из классов “В” и “Г” – в контрольную, действующую по традиционной схеме обучения. В начале всеми детьми были пройдены обычные тесты, в ходе которых определялись их внимание, концентрация, рабочая память и т.д. Затем, в течение шести месяцев, для всех школьников провели полтора десятка оригинальных уроков, темой которых были математика и окружающий мир. Итогом программы стала проверка знаний, в ходе которой участники из первой группы решали тесты по предметам в шлемах виртуальной реальности, к которым было предусмотрено подключение датчиков нейроинтерфейса, считывающих мозговые сигналы. Длительность упомянутых VR-уроков составляла от трети до двух третей часа. Школьники же из второй группы, в свою очередь, выполняли проверочные задания без шлемов и прочего нейрооборудования. Итоги эксперимента продемонстрировали, что когнитивные функции исследуемых детей, которые использовали для тестирования нейроинтерфейс, ощутимо улучшились. Маленькие участники исследования резюмировали, что “управлять силой мысли было интересно”, а VR привлек их больше, чем традиционный устный счет.

“Интерфейс интуитивно понятен, задания не очень сложные. С выбором правильного ответа проблем обычно не было. Работать было очень интересно: в третьем классе дети ведут себя непосредственно и искренне. Если им понравился квиз, они тут же сообщат об этом, не понравился – тоже”, – подвела итоги руководитель инновационного стартапа Татьяна Александрова. К слову, было отмечено, что десяток сеансов работы с нейроинтерфейсом в VR-шлемах снизил у учащихся уровень импульсивности и эмоциональной возбудимости, улучшил проявления когнитивного ингибирования и сознательного контроля, повысив при этом показатели концентрации, внимания и быстроты поиска правильных решений.

Источник: rg.ru