 

Мнение: О женском дне и даже днище

07.03.2021, 18:52, Разное
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Нет, это совсем не про 8 марта. Хотя и про женщин. Точнее, про одну женщину и её день.

В своё время её история по-человечески взволновала миллионы людей по всему миру. А в нашей стране на неё хотели быть похожими тысячи и тысячи девчонок, девочек, девушек. Некоторым это даже удалось. И они потом признавались, что и мечту, и дорогу к ней открыла именно она, героиня дня.

Я смотрю на эту архивную фотографию. Уникальный снимок, где собрались трое первых.

Первый человек в Космосе. Первый человек, вышедший в космос. И первая в мире женщина, побывавшая в космосе.

Я слышу её голос и простые слова: «Я достигла своей детской мечты – я достигла неба». А получила она за это достижение, кстати, даже то, о чём и мечтать не смела…

А потом я смотрю на вот этот снимок. Уже современный.


Фото © ТАСС.

И снова слышу тот же голос, уже не такой задорный, но всё ещё узнаваемый.

«Зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо всё честно, открыто, публично предусмотреть. И вообще, если этого потребует ситуация и захотят люди, предусмотреть возможность для Владимира Владимировича Путина вновь избираться на эту должность».

Но вот как #женщина, достигшая Неба, смогла потом опуститься до такого дна?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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