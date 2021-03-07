 

Роспотребназдор проведёт санитарную проверку квартир участников несанкционированных митингов

07.03.2021, 18:31, Разное
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Специалисты Роспотребнадзора начали проверять соблюдение санитарных норм в квартирах граждан, которые принимали участие в несанкционированных акция протеста.

– В ходе задержаний граждан, которые принимали участие в незаконных митингах, сотрудники полиции выявили многочисленные нарушения санитарного состояния их жилплощади. Напомню, что собственник обязан поддерживать своё жилище в чистоте, в противном случае суд может лишить его недвижимости. Кроме того, мы проанализировали жалобы граждан и пришли к выводу, что именно в тех домах, где проживают участники несанкционированных акций протеста, выявляется больше всего случае антисанитарии. Вам будет приятно, если из соседней квартиры к вам на кухню через вентиляцию начнётся нашествие тараканов? Чтобы не допустить подобных ситуаций было принято решение проверить все квартиры граждан, которые принимали участие в этих митингах. Первые результаты уже есть и они весьма печальные – в каждом втором случае были выявлены нарушения. Материалы уже направлены в суд, в ближайшее время может быть принято решение об изъятии жилплощади у данных лиц за грубейшие нарушения санитарных норм, – заявила глава ведомства Анна Попова.

Проверка пройдет в более 100 тысячах квартир. Если опыт будет признан удачным, то Роспотребнадзор распространит его на квартиры всех задержанных на несанкционированных акциях.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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