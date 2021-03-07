 

Русский священник-гей, сбежавший после “камин аута” в Голландию, обвиняет церковь в издевательствах и утверждает, что священнослужители спят с высокопоставленными иерархами, чтобы продвинуться по карьерной лестнице

07.03.2021, 18:20, Разное
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В Русской православной церкви разгорелся скандал из-за отъезда из страны священника из Ростова-на-Дону, обвинившего  священноначальство в издевательствах над ним за то, что он гей. Местный митрополит отрицает, что знал  о его  сексуальной ориентации.

Александр Усатов, бывший клирик Ростовской и Новочеркасской епархии ©  Instagram / rostovskiisandros

Александр Усатов, бывший священник  расположенной на юге РФ Ростовской и Новочеркасской епархии, говорит, что был вынужден покинуть  место служения из-за своей ориентации, из-за которой  над ним  издевались  в   церкви. Ситуация ещё более усугубилась, когда он опубликовал манифест о  потере веры. После преследований и угроз смертью он связался с гей-активистами в Европейском союзе и с  их помощью  покинул Россию. Сейчас он живет в Нидерландах.

Почти через год после его побега из Ростова история Усатова привлекла внимание общественности. В понедельник он рассказал свою версию истории сайту «Сноб».

«Ранее я писал об идеологических мотивах, которые привели к моему уходу из Русской православной церкви», – написал он. «Теперь я готов раскрыть всю картину: я больше не мог оставаться в церковной системе не только потому, что стал атеистом. Я гей и никогда не чувствовал себя в безопасности».

Священник также перешел в наступление, нападая на церковь за то, что в  ней  имеется «гей-лобби», но при этом сама  она   притворяется гомофобом. Он даже утверждал, что священники могут спать с высокопоставленными иерархами  церкви, чтобы получить повышение.

«С одной стороны, все знают о существовании гей-лобби и возможности сделать легкую карьеру, пройдя  через  постель епископа», – сказал он. «С другой стороны, самые активные прихожане церкви – ярые гомофобы».

Однако, по словам Усатова, его подвергли остракизму, когда он рассказал об этом местному митрополиту Ростовскому Меркурию,  впоследствии он стал объектом издевательств и насмешек. Некоторое время спустя, в марте 2020 года, ему сообщили, что протоиерей написал донос, в котором обвиняет его в «поддержке [Алексея] Навального, пропаганде политической оппозиции и ЛГБТ-кампаниях среди молодежи».

Это оказалось ложью, но это  напугало  его настолько, что он решил  попытаться  сбежать из России, что он и сделал в прошлом году.

В ответ на последнюю статью Усатова Ростовская епархия назвала его лжецом, заявив, что начальство не подозревало, что он гей. Говорят, над ним  бы не издевались за его ориентацию, а просто выгнали бы из церкви.

По словам пресс-секретаря митрополита Меркурия Игоря Петровского, он был бы «давно лишен сана».

«Священника-гомосексуалиста давно бы попросили снять крест, если он не может носить  штаны», – сказал он интернет-изданию «Подъем». «В конце концов, Усатов хлопнул дверью церкви, заявив, что его разрыв был чисто интеллектуальным по своей природе».



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