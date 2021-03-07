 

Убийство полицейской в Киеве. Задержанной женщине сообщили о подозрении

07.03.2021, 18:10, Новости дня
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Правоохранители сообщили о подозрении женщине, которая может быть причастна к убийству сотрудницы полиции в Киеве. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба киевской прокуратуры в Facebook.

“7 марта около 3.00 в полицию Киева поступило сообщение об обнаружении тела молодой женщины с признаками насильственной смерти у дома по проспекту Бажана в Киеве. Погибшей оказалась 37-летняя старший инспектор одного из департаментов Нацполиции Украины. Эксперты обнаружили на теле женщины многочисленные колото-резаные ранения и другие травмы. По результатам первоочередных следственных (разыскных) действий и на основании собранных доказательств задержана 37-летняя жительница столицы, которая обоснованно подозревается в совершении этого преступления. Предварительной причиной убийства является внезапно возникший конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы”, – говорится в сообщении.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Прокуратура намерена ходатайствовать о заключении ее под стражу.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4286779048000091

Утром 7 марта полиция сообщила, что в Дарницком районе Киева нашли тело женщины, на нем были признаки насильственной смерти. При ней было удостоверение полицейского. Было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Позже подозреваемую задержали.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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