 

Суточный прирост больных COVID-19 повысился до наивысшего за последний месяц уровня – ВОЗ

07.03.2021, 18:10, Новости дня
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Число инфицированных коронавирусом, выявленных в мире за последние сутки, увеличилось до самого высокого уровня за последний месяц. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 7 марта.

Сегодня на планете COVID-19 подтвердили у более чем 478 тыс. людей. Последний раз больше было 6 февраля – 495 тыс. Рекорд суточного прироста был установлен 20 декабря 2020 года, тогда выявили 842 тыс. инфицированных.

7 марта на планете скончались, по данным ВОЗ, 10 124 пациента с COVID-19 (рекорд – 16 678, он установлен 28 января).

Скриншот: covid19.who.int

С начала пандемии Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более 116 млн случаев коронавирусной инфекции и почти 2,6 млн смертей среди пациентов с COVID-19.

По числу инфицирований коронавирусом лидируют США (28,6 млн), Индия (11,2 млн), Бразилия (10,8 млн), Россия (4,3 млн) и Великобритания (4,2 млн).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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