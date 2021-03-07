 

“Нафтогаз” призывает восстановить газоснабжение “Донецктеплокоммунэнерго”

07.03.2021, 18:10, Новости дня
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НАК “Нафтогаз України” призывает “Донецкоблгаз” возобновить газоснабжение объектов компании “Донецктеплокоммунэнерго”. Об этом говорится в сюжете программы “Факты” на канале ICTV.

Как сообщил в эфире “Фактов” глава правления “Нафтогазу” Андрей Коболев, НАК не направляла заявок на отключение тепловой компании от газоснабжения.

“Незаконное отключение тепловой компании по инициативе облгаза: а) они не имеют на это права; б) команду от НАК “Нафтогаз України” отключать тепловика они не получали, и мы даже не имеем возможности такую команду им дать”, – сказал Коболев.

Как заявили ICTV в “Нафтогазі”, отключать такие объекты во время отопительного сезона запрещено законом.

В “Донецкоблгазе” отказались комментировать каналу ситуацию, ссылаясь на выходной.

Пресс-служба “Нафтогазу” в Facebook призвала “Донецкоблгаз” “прекратить нарушение меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды гражданам и возобновить подачу газа “Донецктеплокоммунэнерго”.

В “Нафтогазі” отметили, что “Донецктеплокоммунэнерго” задолжала около 1,5 млрд грн, но заявок на отключение от газоснабжения “Нафтогаз” не направлял.

“Группа “Нафтогаз” в течение всего отопительного сезона также призывает местные власти вмешаться в ситуацию вокруг поставок газа “Донецктеплокоммунэнерго”, – отметили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/NaftogazGroup/posts/3882424265170663

Компания “Донецкоблгаз” 6 марта прекратила поставки газа на объекты “Донецктеплокоммунэнерго” из-за большой задолженности перед “Нафтогазом”.

Мэр Славянска Вадим Лях в Facebook заявлял, что в городе уже перестали работать котельные из-за прекращения поставок газа. Такая же ситуация сложилась и в городах Лиман, Краматорск, Дружковка и Константиновка. Вечером 6 марта Кириленко сообщил, что в Донецкой области начали возобновлять поставки газа на объекты “Донецктеплокоммунэнерго”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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