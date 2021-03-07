Участники “Большой перемены” испекли для родных женщин пироги в честь 8 марта

07.03.2021, 18:08, Разное

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Среди них были и участники всероссийского конкурса “Большая перемена”. Они поддержали тематическую акцию “Бабушкин фирменный пирог”, приуроченную к 8 марта.

Участникам акции необходимо было испечь пироги для своих родных и близких женщин: бабушек, матерей и сестёр. Организаторы мероприятия предложили всем желающим нарядиться в фартуки и на день стать настоящими кондитерами. Детям и подросткам нужно было испечь пироги по уникальным рецептам и поделиться получившимися десертами в социальных сетях.

К акции присоединились юные россияне из разных регионов страны. Фотографии и видеоролики с процессом приготовления и получившимися результатами они разместили на официальной странице “Большой перемены” во ВКонтакте.

Ранее российских женщин необычно поздравили и сотрудники Росгвардии. Правоохранители организовали музыкальный флешмоб в торговых центрах Москвы, где военный оркестр исполнил для них музыку самых разных жанров, а офицеры вручали дамам цветы. Для россиянок пели и выступали заслуженные артисты России и участники международных музыкальных конкурсов.