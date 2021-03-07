“Можно использовать многократно”: Российские ученые создали экспресс-тест на SARS-CoV-2 для домашнего применения

07.03.2021, 18:06, Разное

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Российские исследователи смогли разработать новый экспресс-тест, предназначенный для выявления в человеческом организме наличия SARS-CoV-2. Главной особенностью устройства является возможность его использования даже в условиях домашнего применения.

Как рассказал ведущий автор разработки, доктор технических наук Сергей Костарев, представляющий Пермский политехнический университет, идея создания оригинального прибора пришла к нему еще в конце 2019 года, когда распространение коронавируса нового типа на планете только набирало обороты. Основной целью разработчика стала адаптация мини-агрегата для возможности его домашнего применения. По информации исследователя, инновационный экспресс-тест способен выявить в организме дюжину видов коронавирусных микроорганизмов, в том числе и новых их мутаций, а использован он может быть не только для человека, но и для домашнего питомца. “Вирусы быстро адаптируются к условиям внешней среды, поэтому появляются их новые, более вирулентные штаммы. В нынешних условиях важно ускорить процесс инфицирования людей, чтобы сократить распространение инфекции”, – заявил специалист.

По информации разработчика, в ходе экспресс-тестирования новым прибором вначале необходимо взять образец крови или слюны. Затем он перемещается в небольшой контейнер, где небольшой щуп, в виде которого изготовлена нитроцеллюлозная мембрана, производит забор образца на анализ. Мембрана, в свою очередь, содержит антитела SARS-CoV-2, и с их помощью на протяжении нескольких минут происходит химреакция, образующая на выходе комплекс “антиген-антитело”. После обработки всех полученных данных выдается результат. К слову, устройство обладает опцией автоматической дезинфекции контейнера, а сам аппарат обладает весьма небольшими размерами – не больше бытового тонометра. Предполагаемая цена экспресс-теста насчитывает пять тысяч рублей.

“Аппарат можно использовать многократно, надо лишь заменять щупы. Так как прибор существует пока только в виде математической модели, мы проверили его действие в программной среде. Результаты показали, что тест-системы и индикация сигналов работают верно”, – заверил Сергей Костарев. Он также упомянул, что на реализацию прибора в бытовом виде может уйти около полугода, однако на данный процесс требуется финансирование в размере миллиона рублей.

Источник: rg.ru