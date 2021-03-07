Волонтер из РФ рассказала о поздравлении египетских женщин с 8 Марта

07.03.2021, 17:52, Новости дня

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В Хургаде, Александрии и Каире волонтеры дарят цветы девушкам и женщинам в честь 8 Марта прямо на улицах. Большинство из них в ответ широко улыбаются и говорят «Спасибо!». Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала координатор акции «Make her smile» Дарья Мацук.

В Египте волонтеры вручают цветы и открытки девушкам в торговых центрах в рамках акции «Make her smile», которая проводится на протяжении нескольких лет и объединяет людей из разных уголков мира.

«Только что наши волонтеры раздавали цветы женщинам. 99% девушек и женщин на реагируют позитивно, улыбаются и фотографируются, говорят «Спасибо!». Все счастливы. Одна-две из общего числа, может, отказываются от цветов, но это нормально. Дарим хризантемы в разных городах страны. В Хургаде уже раздали, сегодня в Александрии еще раздали, в Каире – частично, еще и завтра будем раздавать цветы», – говорит координатор акции в Каире Дарья Мацук.

Добровольцы-мужчины разных возрастов и профессий из разных точек планеты дарят цветы случайным девушкам на главных улицах и площадях городов, местах работы и отдыха, в аэропортах и на вокзалах. В РФ акция «Вам, любимые» проводится при поддержке и участии молодежной организации «Молодая гвардия Единой России» уже три года подряд.

Например, студенты Ростовского медуниверситета подарили тысячу тюльпанов женщинам, которые в праздничные дни продолжают оставаться на «боевом» посту или вынуждены встречать 8 Марта в больничной палате. В рамках акции женщин из регионов РФ с Международным женским днем поздравили сотрудники Федеральной службы судебных приставов. А Останкинская телебашня окрасилась в розовый цвет и начала транслировать поздравительные открытки на своем медиафасаде.