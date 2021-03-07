 

В Сирии на минах подорвались два автобуса, десятки погибших

07.03.2021, 17:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В сирийской провинции Хама на минах подорвались два автобуса, погибло как минимум 18 мирных граждан, сообщают местные телеканалы.

На обочине дороги в провинции установили две мины, происшествие случилось в сельской местности к востоку от города Саламия, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Ихбария».

Также есть пострадавшие, их доставили в госпиталь.

В начале марта в Идлибской зоне деэскалации террористы провели несколько десятков обстрелов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / В Госдуме ответили на заявление Украины о невыполнимости Минских соглашений

11.08 / Белорусские эксперты – о протестном потенциале и угрозе вмешательства Москвы

26.01 / Зеленский призвал нардепов от “Слуги народа” поддержать назначение Витренко

16.12 / Глава Гостаможенной службы Украины решил уволиться через месяц после назначения – СМИ

22.12 / Le Monde – французские учёные подтвердили — подхватить ковид легче всего во время еды

03.03 / В Крыму озвучили девиз седьмой годовщины референдума

21.02 / Астрономы нанесли на карту неба более 25 тыс. сверхмассивных черных дыр

05.11 / Дистанционное обучение школьников 6-11 классов в Москве продлили

25.08 / В Японии создали «умную» маску-переводчика

04.07 / Инициатор установки в Праге памятной доски власовцам обвинен в хулиганстве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска