В Сирии на минах подорвались два автобуса, десятки погибших

07.03.2021, 17:52, Новости дня

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В сирийской провинции Хама на минах подорвались два автобуса, погибло как минимум 18 мирных граждан, сообщают местные телеканалы.

На обочине дороги в провинции установили две мины, происшествие случилось в сельской местности к востоку от города Саламия, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Ихбария».

Также есть пострадавшие, их доставили в госпиталь.

В начале марта в Идлибской зоне деэскалации террористы провели несколько десятков обстрелов.