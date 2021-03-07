 

Северная Македония зарегистрировала российскую вакцину “Спутник V”

07.03.2021, 17:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Северная Македония одобрила российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”. Об этом 7 марта сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

Вакцину зарегистрировали в экстренном порядке.

Первая партия препарата в 3 тыс. доз прибыла в Скопье 7 марта, сообщает Civil Media.

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В Евросоюзе вакцина “Спутник V” не одобрена. В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом, его также одобрили, по данным производителя, в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и ряде других стран.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе 17 февраля выразила удивление тем, что Россия предлагает другим странам “Спутник V”, не вакцинировав собственное население.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Ученые ищут связь между засухой XIV века и современным глобальным потеплением

22.07 / Учеными был раскрыт секрет гусиной кожи

27.12 / Уфимец убил двух малолетних детей и покончил с собой

20.08 / Криминального авторитета Лоту Гули застрелили в Анталье

29.12 / Барнье – брексит — поражение для ЕС и повод извлечь урок из популистских настроений

20.09 / Изменение постановления о местных выборах ставит под сомнение легитимность их проведения в Украине – Разумков

15.07 / Суперфиналиста конкурса «Лидеры России» назначили операционным директором «Матч ТВ»

10.09 / Информатор заявил, что от него потребовали скрывать данные о вмешательстве России на выборах

16.11 / Мужчины в стрингах и медицинских масках устроили забег в центре Киева

01.09 / ЕК потребовала от Венгрии отменить решение о закрытии границ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска