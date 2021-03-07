В Австрии частично приостановили вакцинацию AstraZeneca после смерти женщины

07.03.2021, 17:20, Новости дня

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В Австрии временно приостановили вакцинацию людей препаратами из одной партии AstraZeneca. Об этом сообщает Федеральное ведомство по вопросам безопасности и здравоохранения Австрии.

По данным ведомства, одна из женщин, привившаяся вакциной AstraZeneca, вскоре умерла в результате тяжелого нарушения свертываемости крови. Еще у одной женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии. Обе получили прививку препаратами из одной и той же партии вакцины.

“В настоящее время нет доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией. Причинно-следственная связь не может быть установлена на основе известных клинических данных, поскольку, в частности, тромботические явления не входят в число известных или типичных побочных эффектов рассматриваемой вакцины”, – отметили в ведомстве.

Вместе с тем вакцинацию людей препаратами из партии, которую ввели пострадавшим женщинам, пока приостановили. Австрийские эксперты проводят изучение причин смерти одной и заболевания второй женщины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg, в Австрии сделали более 776 тыс. прививок от коронавируса, показатель вакцинации на 100 человек составляет 8,76.

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