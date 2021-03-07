 

Асеев: Нам нужна стратегия замораживания конфликта на Донбассе хотя бы до уровня Приднестровья

07.03.2021, 17:20, Новости дня
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Конфликт на Донбассе нужно заморозить до уровня Приднестровья. Такое мнение бывший заложник боевиков “ДНР” Станислав Асеев выразил “Радіо Свобода” в интервью, которое было опубликовано 6 марта.

“С учетом того, как я понимаю Российскую Федерацию, на мой взгляд, в ближайшие годы ничего кардинально [на Донбассе] не произойдет. Нам нужна стратегия “замораживания” этого конфликта хотя бы до уровня Приднестровья там, где не убивают и не стреляют”, – сказал он.

Экс-заложник боевиков считает, что “выбить рычаг влияния Российской Федерации на фронте” Украина не может.

“Они постоянно нас обстреливают, когда мы не идем на политические уступки. А второй рычаг воздействия – это наши заложники. Это то, чем нас шантажирует Российская Федерация. Обстрелы, убийства и заложники”, – объяснил Асеев.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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