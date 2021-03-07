Правоохранители задержали женщину, которая может быть причастна к убийству полицейской в Киеве

07.03.2021, 17:20, Новости дня

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Правоохранители задержали женщину, которая может быть причастна к убийству сотрудницы полиции. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева 7 марта.

“Место происшествия тщательно обследовали. Сразу опросили свидетелей и очевидцев. Благодаря слаженной работе следователей и оперативников центрального аппарата Нацполиции и полиции Киева удалось установить подозреваемую в убийстве полицейского”, – рассказал глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Он отметил, что женщину задержли в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

“Известно, что женщины дружили. Следователи отрабатывают все версии совершенного”, – добавил Крищенко.

Утром 7 марта полиция сообщила, что в Дарницком районе Киева нашли тело женщины, на нем были признаки насильственной смерти. При ней было удостоверение полицейского. Было окрыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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