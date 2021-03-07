Губернатор Севастополя рассказал о плане по решению проблемы с водой в городе

07.03.2021, 17:18, Разное

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Развожаев отметил, что без снабжения горожан чистой водой развитие Севастополя невозможно, поэтому он акцентировал внимание на решении этого вопроса. Градоначальник также поделился своим видением будущего города.

Губернатор отметил, что в короткие сроки был разработан комплексный план, который позволит справиться с дефицитом воды. Он уже начал реализовываться. Политик выразил особую благодарность за поддержку президенту России Владимиру Путину, а также подчеркнул оперативность работы правительства и особое внимание к проблеме на федеральном уровне. Благодаря этому проект быстро получил финансирование.

“В короткие сроки мы подготовили план, согласования прошли молниеносно. И деньги уже в конце прошлого года начали выделяться, то есть они уже работают”, – сказал Михаил Развожаев.

Среди уже принятых мер Развожаев отметил запуск водозабора на реке Бельбек. Он обратил внимание, что его проект был реализован при поддержке Министерства обороны России и был положительно принят горожанами. По словам губернатора, уже в начале следующей недели в водопровод Севастополя из него будет поступать 50 тысяч кубометров воды ежесуточно.

Кроме того, градоначальник заявил, что в ближайшие годы Севастополь будет активно развиваться. В частности, запланировано строительство новых объектов инфраструктуры.