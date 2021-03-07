 

Губернатор Севастополя рассказал о плане по решению проблемы с водой в городе

07.03.2021, 17:18, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Развожаев отметил, что без снабжения горожан чистой водой развитие Севастополя невозможно, поэтому он акцентировал внимание на решении этого вопроса. Градоначальник также поделился своим видением будущего города.

Губернатор отметил, что в короткие сроки был разработан комплексный план, который позволит справиться с дефицитом воды. Он уже начал реализовываться. Политик выразил особую благодарность за поддержку президенту России Владимиру Путину, а также подчеркнул оперативность работы правительства и особое внимание к проблеме на федеральном уровне. Благодаря этому проект быстро получил финансирование.

“В короткие сроки мы подготовили план, согласования прошли молниеносно. И деньги уже в конце прошлого года начали выделяться, то есть они уже работают”, – сказал Михаил Развожаев.

Среди уже принятых мер Развожаев отметил запуск водозабора на реке Бельбек. Он обратил внимание, что его проект был реализован при поддержке Министерства обороны России и был положительно принят горожанами. По словам губернатора, уже в начале следующей недели в водопровод Севастополя из него будет поступать 50 тысяч кубометров воды ежесуточно.

Кроме того, градоначальник заявил, что в ближайшие годы Севастополь будет активно развиваться. В частности, запланировано строительство новых объектов инфраструктуры.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Дзержинский – первый чекист и палач Сталина

05.08 / Барановская вспомнила обманы Аршавина: Когда любишь, продолжаешь верить

31.07 / Социальная изоляция увеличивает риск развития ожирения у женщин

18.12 / Политика: Как СССР упустил возможность избежать эпоху застоя

07.02 / Явлинский осудил иностранных дипломатов за попытку оказать давление на суд по делу Навального

25.12 / В Крыму полностью запретили новогодние корпоративы в рамках борьбы с коронавирусом

29.07 / Тайна загадочной польской души: почему победил президент-националист

13.11 / Лавров анонсировал ответные санкции против «руководящих структур» ФРГ и Франции

03.03 / Врачи назвали опасность плохих подушек

15.01 / Откровенное фото Глюкозы в день смерти Грачевского стало причиной травли певицы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска