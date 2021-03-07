Российский эксперт объяснил более болезненную реакцию на вакцины от коронавируса по сравнению с антигриппозными

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07.03.2021, 17:16, Разное
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Российский эксперт по фармацевтическим разработкам Илья Ясный недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором обсудил с журналистами нюансы восприимчивости пациентов к вакцине от коронавируса. В частности, биоинженер высказал предположение о причине более болезненной реакции у людей на вакцины от коронавируса по сравнению с прививками от гриппа.
Отправной точкой обсуждения стали результаты одного из исследований зарубежных медиков, в ходе которого производилось сравнение частоты и распространенности побочных эффектов после инъекций вакцинами Moderna, AstraZeneca и Pfizer, а также российской “Спутник V”, с особенностями поствакцинальных реакций на прививки от гриппа. В частности, по словам исследователей, в большинстве случаев антиковидные прививки пациенты переносят существенно болезненнее, а побочные эффекты наблюдаются вдвое чаще, чем при антигриппозных мероприятиях. В свою очередь, Илья Ясный подобную динамику процесса объяснил особенностиями иммунной реакции людей на S-белок коронавируса, являющийся “антагонистом” для вырабатываемых при COVID-19 антител. К слову, эксперт упомянул, что упомянутый белок является для человеческого организма абсолютно новым антигеном.

“Привито уже под 100 миллионов человек во всем мире, проведены серьезные исследования, и на сегодня можно с уверенностью говорить о безопасности зарегистрированных антиковидных вакцин”, – заверил Илья Ясный. К слову, он также отметил, что указанные болезненные побочные эффекты являются относительно кратковременными и проходят достаточно скоро, а возможный вред от подобной вакцинации явно не сопоставим с риском заражения SARS-CoV-2.

Источник: www.kp.ru



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