 

В Госдуме предложили запретить обычным россиянам арендовать машины премиум-класса

07.03.2021, 17:11, Разное
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В Государственной думе прорабатывают законопроект, который запретит россиянам со средними доходами и низким социальным статусом арендовать автомобили премиум-класса и пользоваться услугами подобного такси. По мнению законодателей, это снизит число проблем с идентификацией статуса людей на дороге.

“Едешь на МКАДе, впереди машина уважаемая такая. Твой водитель уже вжался там, чтобы не дай бог чего, уважительно так обгон делаете или плетётесь сзади, чтобы не провоцировать… А потом оказывается, это какой-то бомж арендовал машину и радуется жизни – то ли менеджер, то ли инженер. У него три копейки в кармане, но накопил вот на аренду, притворился человеком. Это неправильно, что мы на такое смотрим сквозь пальцы”, – считает депутат Святослав Гуревич. – “В советские годы достаточно чёткий табель о рангах был. “Волга” – уважаемо. “Чайка” – значит, серьёзный человек едет. Если ЗИЛ генсековский, то вообще прижмись к обочине и в окошко не смотри лишний раз, глаза опустил и думай себе о своём месте в иерархии, так сказать. Если на “Мерседесе”, то Высоцкий. Сейчас это подзабыли как-то, но ведь нельзя так, как сейчас разрешать дальше, должны быть понятия статуса, уважения. Много чего сейчас не по понятиям работает в Москве”.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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