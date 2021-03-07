В Белоруссии заблокируют YouTube за отказ продвигать в тренды двухчасовой фильм о планах Запада по срыву посевной

07.03.2021, 17:11, Разное

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об ограничении доступа на территории страны к американскому видеохостингу YouTube.

Причиной блокировки глава государства назвал ущемление видеороликов белорусского телевидения со стороны интернет-ресурса.

– Этот сайт давно пора было заблокировать. Ещё в 2018 году мы хотели сделать это, когда они отказались удалять деструктивные ролики польского майданутого Степана Путило. Но мы простили. А зря. Сейчас этот рупор американской пропаганды и дальше распространяет разных Тихановских. Бог с ними, с этими протестунами, но почему наш документальный фильм, снятый профессионалами, не попал в “тренды” этого ресурса, в то время как ролики этого Нехты там на первых строчках? Это я считаю откровенным нарушением свободы слова! Такие сайты нужно вырезать из интернет-пространства. Смотрите лучше телевизор, а не эти ютюбы, — гневно высказался глава государства.

Документальный фильм, о котором говорит Лукашенко, был снят телекомпанией СТВ. В нём ведущие Григорий Азарёнок и Евгений Пустовой рассказывают про разоблачённый силами КГБ Белоруссии план Запада по срыву посевной 2021 года. В фильме говорится, что Польша, Чехия, Украина, Литва и США планировали при помощи Тихановской и Nexta* дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране для того, чтобы занять рынки пшеницы, льна-долгунца и картофеля. Размещённый на официальном YouTube-канале СТВ видеоролик к моменту блокировки интернет-ресурса набрал 1800 просмотров.

Уже с 9 марта доступ к видеохостингу для белорусских интернет-пользователей будет прекращён.

*Запрещённое на территории Белоруссии экстремистское формирование

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