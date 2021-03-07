Переболевшая COVID девушка рассказала о необычном побочном эффекте

07.03.2021, 17:02, Новости дня

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Переболевшая коронавирусом девушка рассказала о том, что она постоянно ощущает неприятные запахи после перенесенной болезни, информирует издание Mirror.

Репортер из Северного Уэльса Джеймелуиза Хадспит переболела коронавирусом в декабре 2020 года, после выздоровления она заметила, что чувствует неприятные запахи. Долгое время девушка думала, что источник запаха находится в квартире, но позднее она заметила, что чувствует запах в супермаркете и на улице, передает информирует РИА «Новости».

Журналистка поняла, что страдает паросмией – искаженным восприятием запахов после коронавируса. И даже спустя три месяца запах вернулся к ней не до конца. Она описала запах «как смесь тухлых яиц, прогорклого мяса и рыбы, смешанных со сточными водами».

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