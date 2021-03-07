Ростовские студенты поздравили женщин-медиков с 8 Марта

07.03.2021, 17:02, Новости дня

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Студенты Ростовского медуниверситета подарили тысячу тюльпанов женщинам, которые в праздничные дни продолжают оставаться на «боевом» посту или вынуждены встречать 8 Марта в больничной палате. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал координатор движения волонтеров-медиков в Ростовской области Ангелина Фисунова.

Добровольцы из Ростовского государственного медицинского университета приняли участие в Всероссийской акции «Вам, любимые». Волонтеры-медики вручили тюльпаны и поздравили женщин, которые в предпраздничные дни находятся в больнице: это касается и медицинских сотрудников, и пациентов.

«Мы уже третий год проводим эту акцию и считаем ее одной из самых душевных. Ведь так приятно дарить праздничные эмоции людям и получать их улыбки в ответ», – рассказала региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики» в Ростовской области Ангелина Фисунова.

По ее словам, в акции приняли участие восемь парней студентов, которые подарили женщинам тысячу тюльпанов. Поздравления прошли в ростовской городской больнице №8 и в больнице скорой медицинской помощи. «Мы поздравляли медиков и пациентов в зеленых зонах в большом количестве разных отделений», – говорит собеседница.

Акция «Вам, любимые» проводится при поддержке и участии молодежной организации «Молодая гвардия Единой России». Три последних года ее активисты 6, 7 и 8 марта поздравляют женщин во многих странах мира. Мужчины-добровольцы разных возрастов и профессий дарят цветы случайным девушкам на главных улицах и площадях городов, местах работы и отдыха, в аэропортах и на вокзалах.

Например, цветами и приятными пожеланиям в честь 8 марта девушек одарили в Нью-Йорке. В рамках этой же акции женщин из регионов РФ с Международным женским днем поздравили сотрудники Федеральной службы судебных приставов. А Останкинская телебашня окрасилась в розовый цвет и начала транслировать поздравительные открытки на своем медиафасаде.