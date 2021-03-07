#РИФМЫ НЕДЕЛИ

07.03.2021, 16:51, Разное

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В рубрике «Рифмы недели» поэт Бронiславъ Рубенштейнъ

Как же мне не веселиться?

Я сижу уж десять лет.

В нашей хате поселился

Замечательный сосед.

Двери камеры открылись,

Он шагнул через порог:

«Добрый вечер, арестанты,

Я здесь буду новичок».

<вокализ>

Утром петушки пропели,

Я открыл свои глаза.

Вижу – на полу лежит он,

А из глаз течёт слеза.

«Что с тобой такое, парень?

Ты зачем под нары лёг?»

А он с грустью отвечает:

«Путин дал мне «Новичок»»!

<вокализ>

На работе день проходит,

Пот с обоих льёт ручьём.

Он снимает бьюти-блоги,

Я – потею за станком.

«Зайку бросила хозяйка,

Рай сгорел и вымерз ад.

Милый друг, запоминай-ка:

Это Путин виноват!»

<вокализ>

И кто Путина не любит,

Те выходят в коридор.

Про дворец глядят в ютубе

И кричат, что Путин вор.

Так на том и порешили:

Вора надо уважать!

Вместе в партию вступили,

Чтоб террана поддержать!

<вокализ>

Как же мне не веселиться?

Я сижу уж десять лет.

В нашей хате поселился

Замечательный сосед.

Правда, он сейчас болеет,

Он немного занемог!

На лекарства присылайте,

Вот мой Яндекс-кошелёк.

—————————————————————————————————————————————————————————–Больше стихотворений Бронислава здесь

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