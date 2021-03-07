#РИФМЫ НЕДЕЛИ
07.03.2021, 16:51,
Разное
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В рубрике «Рифмы недели» поэт Бронiславъ Рубенштейнъ
Как же мне не веселиться?
Я сижу уж десять лет.
В нашей хате поселился
Замечательный сосед.
Двери камеры открылись,
Он шагнул через порог:
«Добрый вечер, арестанты,
Я здесь буду новичок».
<вокализ>
Утром петушки пропели,
Я открыл свои глаза.
Вижу – на полу лежит он,
А из глаз течёт слеза.
«Что с тобой такое, парень?
Ты зачем под нары лёг?»
А он с грустью отвечает:
«Путин дал мне «Новичок»»!
<вокализ>
На работе день проходит,
Пот с обоих льёт ручьём.
Он снимает бьюти-блоги,
Я – потею за станком.
«Зайку бросила хозяйка,
Рай сгорел и вымерз ад.
Милый друг, запоминай-ка:
Это Путин виноват!»
<вокализ>
И кто Путина не любит,
Те выходят в коридор.
Про дворец глядят в ютубе
И кричат, что Путин вор.
Так на том и порешили:
Вора надо уважать!
Вместе в партию вступили,
Чтоб террана поддержать!
<вокализ>
Как же мне не веселиться?
Я сижу уж десять лет.
В нашей хате поселился
Замечательный сосед.
Правда, он сейчас болеет,
Он немного занемог!
На лекарства присылайте,
Вот мой Яндекс-кошелёк.
—————————————————————————————————————————————————————————–Больше стихотворений Бронислава здесь
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