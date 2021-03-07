Запись на вакцинацию поможет получить COVID-паспорт, если его введут – Шмыгаль

07.03.2021, 16:30, Новости дня

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Запись на прививку от коронавируса поможет украинцам получить паспорт о COVID-вакцинации, если его введут в мире. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

“Цифровая система, разработанная Минцифры и Минздравом, поможет в будущем всем вакцинированным получить подтверждение прививки от COVID-19 в случае, если в мире будут введены так называемые паспорта вакцинации”, – написал он.

Шмыгаль отметил, что на вакцинацию уже записались более 155 тыс. человек.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/280804860153391

В мире по состоянию на 7 марта сделали более 299 млн прививок от коронавируса, сообщало агентство Bloomberg. В Украине кампания вакцинации началась 24 февраля. По состоянию на утро 7 марта в Украине первую дозу вакцины получили более 17 тыс. человек.

Ряд стран заявили о разработке документов о вакцинации от коронавируса. В то же время комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения рекомендует странам не требовать от путешественников документ, подтверждающий вакцинацию против коронавируса SARS-CoV-2.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко 12 января рассказал, что Украина рассматривает вопрос введения международных свидетельств о вакцинации, которые могут использоваться для пересечения границы, но пока не вводит их. 15 января глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что украинцы будут получать такие же документы после вакцинации, как и жители стран Евросоюза.

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