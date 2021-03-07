Росгвардия устроила в Москве праздничный флешмоб в честь 8 марта

07.03.2021, 16:28, Разное

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Сотрудники Росгвардии в субботу организовали в торгово-развлекательных комплексах Москвы праздничный флешмоб. Гвардейцы исполнили для представительниц прекрасного пола множество композиций, а офицеры вручали женщинам цветы.

Музыкальный коллектив под руководством начальника главного оркестра Росгвардии полковника Азата Шахмухаметова исполнил для публики музыку разных жанров: военные играли и классику, и джаз и современную эстрадную музыку. В частности, в столичных ТРЦ прозвучали произведения Исаака Дунаевского “Как много девушек хороших”, Андрея Эшпая “А снег идёт”, Андрея Петрова “Эй, моряк” и многие другие отечественные и иностранные шлягеры.

Женщины были под впечатлением от выступления солистов оркестра Росгвардии. Среди них была заслуженная артистка Татарстана Малика Разакова, а также лауреаты международных музыкальных конкурсов Алексей Толстокоров и Дарья Пантюшова. Дирижёрами выступили заслуженный артист России подполковник Аркадий Шмелев и начальник симфонического оркестра подполковник Дмитрий Шибаев.

Представители Росгвардии отметили, что сотрудники ежегодно поздравляют дам с Международным женским днём. Так, годом ранее они устроили праздничный концерт на нулевом километре в Москве.