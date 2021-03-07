 

“Чья бы корова мычала”: Михалков заткнул за пояс выскочку Собчак

07.03.2021, 16:28, Разное
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Часть последнего выпуска своей передачи “БесогонTV” Никита Михалков посвятил отпору критике, которой его обложила Ксения Собчак в своем ютуб-проекте “Осторожно: новости!”. Звездная блондинка отчитала режиссера за непомерные растраты из государственной казны, которые он, по ее словам, совершил ради съемок нескольких популярных фильмов. “После того, как я объявил и обнародовал заработки актеров, она решила меня вывести на чистую воду. Так сказать, “чья бы корова мычала, а твоя бы молчала””, — выразился о журналистке Никита Михалков.

Режиссер основательно ответил на все претензии, которые выдвинула в его отношении Ксения Собчак, и напомнил ей, что за клевету в Сети предусмотрен штраф. Так, Никита Сергеевич разъяснил, что на картины “Утомлённые солнцем – 2: Предстояние”, “Солнечный удар” и “Утомлённые солнцем – 2: Цитадель” было потрачено только 22% бюджетных денег, поэтому слова журналистки далеки от правды. “Есть люди, которые точно ничего не знают, а есть люди, которые знают все, но не точно. Вот это, на мой взгляд, Ксения Анатольевна Собчак”, — объявил кинодеятель.

Ответ от светской львицы, тезисы которой были разнесены знаменитым мужчиной в пух и прах, пока не поступал. Никита Михалков дал серьезный отпор теледиве, поэтому она может продолжить с ним публичные разбирательства.



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