 

Российский эксперт объяснил более легкую переносимость вакцины от коронавируса у пожилых

07.03.2021, 16:26, Разное
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Российский эксперт по фармацевтическим разработкам Илья Ясный недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором обсудил с журналистами нюансы восприимчивости пациентов разных возрастных категорий к вакцине от коронавируса. В частности, биоинженер высказал предположение о причине более легкой переносимости прививки у людей пожилого возраста.
Отправной точкой обсуждения стал озвученный разработчиками российской вакцины “Спутник V” факт, что, согласно результатам наблюдений, у людей возрастом старше 60 лет нежелательные побочные явления в виде высокой температуры, головной боли и болей в мышцах после вакцинации встречаются намного реже и выражены существенно слабее, чем у представителей молодого поколения. Подобную парадоксальную реакцию Илья Ясный объяснил вероятными изменениями в иммунной системе, характерными у пожилых граждан. “С возрастом иммунная система работает слабее – можно предположить, что именно поэтому менее выражены побочные эффекты вакцинации, которые по сути являются иммунными реакциями на введение препарата”, – заявил эксперт.

При этом руководитель научной экспертизы фонда Inbio Ventures не забыл упомянуть о том, что динамика является, по сути, “очередной загадкой иммунной системы”, ведь, по логике, процесс выработки антител у представителей наиболее старшей возрастной категории населения должна происходить с наименьшей активностью. Впрочем, такой парадокс, по мнению Ясного, может иметь место из-за того, что работа разных элементов иммунитета может осуществляться “по-разному”.

Источник: www.kp.ru



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