 

В Австрии приостановили использование вакцины AstraZeneca после гибели женщины

07.03.2021, 16:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Власти Австрии решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и заболеванием другой, сообщило Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения республики (BASG).

Уточняется, что 49-летняя женщина, получившая прививку от коронавируса, скончалась в результате тяжелых нарушений свертываемости крови. У другой привитой женщины в возрасте 35 лет развилась тромбоэмболия легочной артерии – в настоящее время она выздоравливает, передает РИА «Новости».

Ранее в Норвегии зафиксировали 82 случая смерти среди постояльцев домов престарелых после вакцинации от коронавируса, причиной стали сопутствующие заболевания.

После этого греческие врачи установили пять случаев серьезных побочных эффектов после вакцинации от коронавируса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

07.07 / В РФ разрешили выдавать ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты

07.01 / Утверждены голоса выборщиков от Джорджии

25.11 / Газпром указал на новые возможности в падении рынка СПГ

15.09 / Тихановская предсказала отказ Лукашенко от власти в Белоруссии

01.09 / В Европе начали готовить план на случай продовольственного кризиса

05.12 / Партию Зеленского обвинили в попытке силового захвата власти в Одесской области

17.08 / Директора старейшего театра Белоруссии уволили за поддержку протестов

17.02 / В США взорвали здание Trump Plaza. Видео

02.10 / Благодаря Кремлю рейтинг Алексея Навального резко вырос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска