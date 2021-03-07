«Фейковый обменник» в Киеве украл у клиента 75 тыс. долларов

07.03.2021, 16:12, Новости дня

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«Фейковый обменник» в центре Киева украл 75 тыс. долларов у мужчины, который хотел поменять валюту на гривны. Его привлек указанный пункте обмена в курс, сообщили СМИ.

Адрес обменника мужчина нашел в интернете, как только он передал деньги кассиру, тот вышел и больше не вернулся, пишет «Страна.ua».

«При более детальном разбирательстве оказалось, что никаких обменников по этому адресу на Лютеранской не существует и «кассир» с деньгами потерпевшего вышел через специально обустроенный черный ход с другой стороны здания», – отмечает издание.

По заявления потерпевшего полиция начала расследование по ч.4 ст.190 УК Украины «Мошенничество в особо крупных размерах».

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