 

Немецкие СМИ предложило Европе вспомнить об СССР для победы над Китаем

07.03.2021, 16:12, Новости дня
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Немецкая газета Der Tagesspiegel опубликовала материал, автор которого предлагает методики сдерживания Китая, который демонстрирует «имперские притязания на гегемонию».

Автор материала предлагает Европе создать объединение, похожее на те, которые создавались для «сдерживания СССР» и обеспечения «мира и свободы» в Западной Европе, передает РИА «Новости».

В материале отмечается, что Китай в первую очередь представляет угрозу для своих азиатских соседей. При этом автор призвал США и ЕС сдерживать КНР, так как, по мнению автора, ЕС так или иначе уже находится в состоянии новой «холодной войны». Также в статье говорится о необходимости политического и военного давления на Китай. Помощником Европы в этом вопросе в статье называют президента США Джо Байдена.

Ранее в США заявили, что главную угрозу для страны представляет Китай, а не Россия.



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