В Липецке пенсионерка добилась отключения 9-этажного дома от интернета

07.03.2021, 16:11, Разное

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Липецкий городской суд удовлетворил иск 69-летней Тамары Бородулиной к управляющей компании с требованием отключить 9-этажный дом, в котором проживает пенсионерка, от сети Интернет.

По мнению истицы, подключение к глобальной сети развращает её соседей и позволяет им облучать её WiFi-роутерами через стены и потолок.

Ранее Тамара Бородулина пыталась самостоятельно перерезать интернет-кабели, а после того, как жильцы не дали этого ей сделать, обратилась в суд. Теперь у управляющей компании есть 14 дней, чтобы полностью ликвидировать интернет-кабели всех доступных провайдеров и обеспечить невозможность повторного подключения.

Жильцы дома возмущены решением суда. Они считают, что пенсионерка находится в неадекватном состоянии, однако представить доказательств этого в ходе судебного разбирательства не смогли.

– Я из-за этой чокнутой бабки не смогу работать фрилансером. Она постоянно жалуется, что я облучаю её коронавирусом из своего 5G-роутера. Я сначала пытался ей объяснить, что COVID-19 никак не связан с сетью Интернет, а потом просто подарил ей шапочку из фольги. Помогло это примерно на месяц, а потом она где-то потеряла шапочку, и всё началось по новой, – жалуется сосед пенсионерки Олег К.

– У нас раньше приличный был дом. Хорошие люди, приветливые. А как интернет провели – так они как будто озверели. Кто наркоманом стал, кто проституткой. А сосед мой, Олежка, вообще меня извести пытается. Каждый день на полную мощность включает излучатель коронавируса и пускает мне боевые химические вещества в розетку. Лучше уж мы без интернета как-нибудь будем жить, – считает Тамара Бородулина.

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