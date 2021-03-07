wPolityce – европейские паны по прежнему считают Восточную Европу «ниже сортом»

07.03.2021, 15:46, Новости дня

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Колониальная эпоха не закончилась, она лишь преобразовалась, и сегодня она безнаказанно практикуется внутри Европы, пишет польский профессор Анджей Новак. В статье он объясняет, что бывшие европейские колониальные державы и Германия до сих пор считают Восточную Европу «ниже сортом» и воспринимают её как свою последнюю колонию.



Reuters

Польский профессор Анджей Новак объяснил генезис превосходящего отношения отдельных западных стран к Польше и Восточной Европе в целом. О нём он подробно рассказал в последнем выпуске издания Wpis, пишет портал wPolityce.

Учёный обращает внимание на то, что следуя политкорректности сегодня просто-напросто запрещено утверждать, что чья-то культура, например, африканских или азиатских стран, хуже или ниже по статусу. «Это исключено. Но не в отношении всех: колониальную политическую культуру можно наилучшим образом практиковать … внутри Европы. Про поляков, чехов, литовцев, венгров или украинцев можно сказать: это «Европа ниже сортом», это примитивные страны, которыми естественные представители истинной европейской «расы панов» должны править, потому что самостоятельно они не способны на это», — объясняет он. Профессор имеет в виду не только немцев, а «господствующую расу» в целом: Бельгию — палача из Конго, голландских панов из Индонезии, Франции — панов более десяти миллионов квадратных колониальных километров, итальянских панов, правящих Ливией и пытающихся завоевать Эфиопию, и конечно, испанских господ, перечисляет он.

Анджей Новак уверен, что их прежний политический менталитет очень сильно сказывается на сегодняшнем имперском отношении Западной Европы в отношении своих восточных соседей. Потому что именно Восточная Европа оказалась последней территорией, где авторитарные фантазии о правлении, обучении и просвещении отсталых жителей европейских провинций можно безнаказанно воплощать в реальность. «Сегодня Брюссель правит нами «для нашего же блага», именно по этой причине мы должны принимать просвещённые советы расы панов из Берлина, Гааги, Брюсселя или Парижа», — сожалеет он.

Главные действия, как и в прошлые века, направлены на оскорбление Польши и унижение её жителей, демонстрации того, что Восточная Европа примитивна и отсталая в сравнении с Западной Европе, как впрочем было всегда. «Мы отсталая провинция, которая никогда не сможет сама управлять и которой всегда необходимы контролёры, надзиратели, просвещённые учителя, западные врачи и терапевты», — рассуждает он.

В статье он проводит аналогию между сегодняшним днём и последним разделом Польши, когда захватчики на всякий случай поделили её до конца в опасении возрождения пусть даже небольшой Польши, но с претензией на суверенитет и право голоса. Сегодняшняя Польша намного сильнее урезанной Польши после второго раздела, также в военном плане. «И хоть мы больше не держава, то заявляя о своей самостоятельности и независимости, мы ясное дело вызываем беспокойство и гнев в имперских столицах…», — разъясняет профессор. Современные прогрессивные колонизаторы, которые охотно называют себя эмансипаторами, пытаются усмирить поляков при помощи идеологического камуфляжа, добавляет он.

В качестве кардинального решения проблемы он называет проект Трёхморья, основанный на уже существующем образовании, то есть на Вышеградской группе, которая распростирается от Балтийского по Адриатическое и Чёрное море. «Если эта ось вокруг стран Вышеградской группы превратится в блок государств, которые укрепят своё значение и свяжут себя инфраструктурной системой автомобильных и железных дорог, а не только будут выступать в роли стран-транзита по маршруту Москва—Берлин—Брюссель—Париж, тогда наш регион станет политическим игроком, которого никто не посмеет недооценивать, и над которым будет очень сложно доминировать», — объясняет он.

По его мнению, до настоящего времени все европейские проекты соответствовали интересам Берлина, по праву более сильного. Но сейчас, при поддержке США, появилась перспектива выхода из германского господства именно при помощи проекта Трёхморья. «Чтобы этот регион стал играть существенную роль в Европе, если не равную, то по крайней мере, эквивалентную по своим правам Берлину и Парижу, имперско-колониальный менталитет надо уничтожить, а ведь мы по прежнему остаёмся естественной колонией для расы панов», — подчёркивает Адам Новак.

С точки зрения Польши и других восточных соседей Германии, традиция превосходства расы имеет гораздо более глубокие корни и не ограничивается Адольфом Гитлером и нацизмом. Здесь царит традиция систематической жестокой колонизации, подчинения имперскому правлению в отношении тех, кого считают низшей расой — славян, евреев, цыган, то есть просто-напросто «восточных варваров». «Это тот аспект немецкой традиции, о котором мы должны напоминать во имя реального блага Германии и Европы. И именно в этом я упрекаю этих политиков — в их неспособности разглядеть их собственный менталитет и в постоянно возрождающемся желании колонизировать других, «низших», — объясняет он.

Профессор призывает во имя другой традиции, а именно традиции свободы и независимости наций, непрестанно напоминать о том, что никого в Европе нельзя ставить в угол в качестве ученика, пациента, отсталого «восточного человека». «Мы обязаны требовать соблюдения закона равенства. Речь идёт о равенстве не только между отдельными социальными группами, но, прежде всего, между народами. Это основополагающий вопрос», — резюмирует польский профессор Анджей Новак.