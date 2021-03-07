 

В мире подорожало даже подержанное оборудование для производства чипов

07.03.2021, 15:44, Новости дня
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По данным компетентных источников, на мировом рынке сложилась уникальная ситуация, когда даже подержанное оборудование для производства микросхем и чипов трудно купить. Дошло до того, что крупные производители готовы выкупать даже маломощные линии, предназначенные для выпуска опытных партий электронных изделий.

В массовом полупроводниковом производстве сложились стандарты, по которым выпускаются стандартные кремниевые пластины на 300 мм и вспомогательные на 200 мм. Сейчас производители активно интересуются и теми, и другими, говорят эксперты. Особенно велик спрос со стороны автомобильной промышленности.

Заводы иногда ждут нового оборудования по шесть и даже по восемь месяцев. Все это время они не могут выполнить растущие заказы своих клиентов. Оборудование на вторичном рынке также разметают. Оно за последнее время подорожало на 20%.



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