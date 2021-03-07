 

В сервисе TikTok появится аналог Clubhouse

07.03.2021, 15:44, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, компания ByteDance, являющаяся разработчиком популярного сервиса TikTok, взялась за создание собственного аналога Clubhouse. Напомним, что последний запрещен на территории Китая. Однако до того момента, как были объявлены санкции, огромное количество жителей КНР привыкли к новому формату общения.

Таким образом, на рынке появилась свободная ниша, занять которую, конечно же, поспешили самые предприимчивые. Создатели TikTok больше других подходят для данной роли, говорят эксперты.

Впрочем, подробности осуществления проекта пока не разглашаются. Неизвестно также, станет ли китайский Clubhouse копией оригинала или значительно улучшенной его версией.



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