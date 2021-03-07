 

Из семи КПВВ на Донбассе работают только два, остальные блокируют боевики – пограничники

07.03.2021, 15:40, Новости дня
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Боевики на Донбассе продолжают блокировать дорожные коридоры через контрольные пункты въезда-выезда, не объясняя причины. Сейчас работают всего два КПВВ. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Боевики блокируют движение через контрольно-пропускные пункты “Счастье”, “Золотое”, “Гнутово”, “Майорское” и “Марьинка”. Пограничники отмечают, что оккупанты не сообщают причин блокировки КПВВ.

Чтобы попасть на подконтрольную украинскому правительству территорию, людям приходится занимать очередь в списках “межведомственного штаба “ДНР”.

Пропуск людей осуществляется только через КПВВ “Станица Луганская” и “Новотроицкое”. На прошлой неделе через “Станицу Луганскую” в обе стороны прошли почти 10,5 тыс. человек, через “Новотроицкое” – 316 человек и 60 автомобилей.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в блокировке КПВВ “Счастье” и “Золотое”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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