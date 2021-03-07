Папа Франциск выступил в Мосуле

07.03.2021, 15:40, Новости дня

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Папа римский Франциск 7 марта выступил в иракском городе Мосул. Об этом сообщает портал Vatican News.

Портал отмечает, что на площади, где выступил папа, были четыре храма разных конфессий и все они были уничтожены в 2014–2017 годах, когда город был оккупирован боевиками ИГИЛ.

“Сегодня возносим наши голоса в молитве к всемогущему Богу за всех жертв войны и вооруженных конфликтов. Здесь, в Мосуле, трагические последствия войны и враждебности слишком очевидны. Как же жестоко, что эта страна, колыбель цивилизации, была поражена столь бесчеловечной бурей. Сегодня, несмотря ни на что, заново утверждаем нашу убежденность в том, что братство сильнее братоубийства, надежда сильнее смерти, мир сильнее войны. Эта убежденность говорит красноречивее ненависти и насилия; ее никогда не сможет приглушить кровь, пролитая теми, кто искажает имя Божие, ступая по дорогам уничтожения”, – сказал папа Франциск.

Как пишет Reuters, мусульмане и христиане, проживающие в Мосуле, рассказали понтифику, как жили в городе во время оккупации боевиками ИГИЛ. Агентство отметило, что Франциск передвигается в сопровождении усиленной охраны.

5 марта Франциск прибыл в Ирак. Он стал первым понтификом в истории, который приехал в эту страну.

BBC сообщает, что в начале столетия в Ираке проживали 1,4 млн христиан, их количество стало сокращаться с 2003 года, когда США вторглись в Ирак, чтобы свергнуть правительство Саддама Хусейна. Тогда многие христиане бежали за границу, чтобы избежать насилия, и потом не возвращались на родину. Также тысячи людей бежали, когда боевики “Исламского государства” охватили террором север Ирака в 2014 году. Сейчас в Ираке осталось примерно 250 тыс. христиан, что составляет менее 1% населения.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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