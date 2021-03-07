Ученые рассказали, как гаджеты влияют на психику школьников

07.03.2021, 15:36, Разное

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Исследователи МГПУ рассказали, что использование школьниками гаджетов сверхмеры ведет к задержке речевого развития, памяти, внимания и мышления. Они заявляют, что чем раньше дети начинают злоупотреблять устройствами, тем итоги будут тяжелее.

Ученые полагают, что экранные гаджеты отрицательно воздействуют на развитие высших психических функций. Это влияет на готовность к школьному обучению, саморазвитию и творчеству. Сергей Степанов, профессор Института педагогики и психологии образования МГПУ, сообщает, что риски можно предотвратить, если использовать устройства в меру, учитывая санитарные нормы. Диагональ ноутбука должна быть не меньше 39,6 см, а планшета – 26,6 см. Максимальная работа за компьютером для старших школьников должна быть 35 минут, для 5-9 классов – 30 минут, 3-4 классы не больше 25 минут, а 1-2 классы– 20 минут.

Если ученику необходимо просматривать учебный фильм и конспектировать материал, то длительность непрерывной работы за экраном для младших школьников должна быть не больше 10 минут, а для детей старших классов – 15 минут. Устройство должно быть на расстоянии 50 см, а громкость наушников – 60% от максимальной. Но опыты МГПУ продемонстрировали, что большая часть детей использует гаджеты для развлечений, и только 40% родителей сообщили, что их школьники трудятся за экраном, чтобы расширить свой кругозор.

Чтобы изменить ситуацию ученые, придумали перспективный способ – использование искусственного интеллекта в образовании. Процессы развития каждого школьника часто остается за пределами внимания педагогов. Цифровизация «учебных усилий» детей, накапливание их в Big Data-ресурсах и обрабатывание благодаря технологии ИИ могла бы быть разумной и плодотворной для учителей и учеников.

Исследователи МГПУ вместе с Институтом психологии РАН занимаются разработкой технологий искусственного интеллекта, который будет помогать педагогам обеспечивать каждого ученика оптимальной траекторией его развития.

Источник: mayaksbor.ru