Гастроэнтеролог Бордин объяснил, можно ли вакцинироваться от COVID-19 с проблемами ЖКТ

07.03.2021, 15:36, Разное

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Московский гастроэнтеролог Дмитрий Бордин объяснил, что вакцинироваться от COVID-19 с проблемами ЖКТ можно. Заболевания органов пищеварения – это не противопоказания для прививки «Спутник V».

По словам эксперта, эта тема активно обсуждалась на всероссийском и международном уровнях. Была достигнута общая рекомендация: люди с воспалительными заболеваниями кишечника могут без вреда для здоровья прививаться комбинированной векторной вакциной «Гам-КОВИД-Вак». Исключение составляет ситуация, когда болезнь находится в тяжёлой стадии. Бордин отмечает, что в таком случае вопросы вакцинации можно будет рассмотреть в период ремиссии.

Врач порекомендовал людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, которые получают иммуносупрессивную терапию, обратить внимание на следующий момент. Таким пациентам нельзя прививаться живыми ослабленными вакцинами, а также препаратами на основе реплицирующихся вирусных векторов.

Источник: ria.ru